Especialista espanhol em arbitragem: Não houve pênaltis a favor do Egito contra a Argentina... e a intervenção do VAR não me surpreende

A partida entre Argentina e Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foi palco de uma das jogadas mais polêmicas, depois que um gol de Mustafa Zico — que teria dado à seleção egípcia a vantagem de 2 a 0 — foi anulado devido a uma falta anterior cometida contra Nicolás Taliafico.

A seleção egípcia havia aberto o placar no primeiro tempo com um gol de Yasser Ibrahim, aos 15 minutos, depois que ele desviou a bola de cabeça para o fundo da rede, de uma forma que não deixou outra opção a Emiliano “Dibo” Martínez a não ser acompanhar a bola até ela entrar no gol.

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Aos 60 minutos, o Estádio Mercedes-Benz explodiu de alegria depois que “Zico” marcou o segundo gol do Egito, mas o árbitro francês François Léticier anulou a jogada após consultar o VAR e marcou uma falta anterior de Marwan Attia contra Lisandro Martínez.

No programa “Carrusel Deportivo”, transmitido pela redeespanhola “Cadena SER”, o especialista em arbitragem Iturralde González comentou sobre a jogada entre Attia e Martínez: “Para mim, foi uma falta que o árbitro poderia ter marcado na hora, se quisesse, mas não me surpreende que o VAR tenha intervindo”.

E continuou: “Eu já havia comentado sobre isso anteriormente. Nesta Copa do Mundo, eles queriam que o VAR fosse muito intervencionista, e estamos vendo isso agora; esse é o futebol para o qual querem nos levar”.

González já havia alertado que o VAR neste torneio seria “muito intervencionista”, o que de fato está acontecendo. Não tanto na fase de grupos, mas certamente nas eliminatórias, segundo a “Cadena SER”.

Por sua vez, o ex-jogador espanhol Kiko Narváez demonstrou grande indignação durante a transmissão e disse:“Isso não é futebol”, referindo-se ao gol anulado do Egito.

Já o apresentador do programa, Dani Garido, considerou que o gol anulado foi “o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026”, avaliando que a jogada de Haitham Hassan se assemelhava à realizada por Lionel Messi contra a Croácia na semifinal da Copa do Mundo do Catar (3 a 0).

O Egito merecia um pênalti?

Apesar de ter sofrido o segundo gol, marcado por “Zico” aos 67 minutos, a Argentina conseguiu reverter a desvantagem e conquistar a vitória por 3 a 2, com gols de Cristian Romero aos 79 minutos, Lionel Messi aos 83 e Enzo Fernández aos 92.

Após o terceiro gol da Argentina, os jogadores da seleção egípcia reclamaram um pênalti a favor de Mohamed Salah.

Mas, para Eitoraldi González, não havia motivo para a penalidade reivindicada pela seleção egípcia, pois “não houve pisão no pé de Salah”.

A seleção egípcia também pediu pênalti por causa de uma puxada de Mac Allister em Hamdi Fathi dentro da área, mas o analista de arbitragem também considerou que não havia motivo para penalidade e afirmou:“Ele coloca a mão nele, mas a bola não está ali. Isso não é de competência do VAR”.



