O ex-árbitro português Bruno Paixão explicou o motivo pelo qual o árbitro Juan Martínez Munuera não marcou pênalti a favor do Real Madrid contra o Barcelona na partida do clássico.
O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 no estádio "Camp Nou", na noite de ontem, domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Kylian Mbappé e Alejandro Baldé disputaram a bola na área do Barcelona aos 70 minutos, quando a bola tocou na mão do zagueiro do Barça.
Apesar de Mbappé reclamar a marcação de pênalti, o árbitro da partida negou e mandou o jogo seguir.
Sobre esse lance, Bruno Paixão disse, em declarações à Kooora, nesta segunda-feira: "Não vi nenhum motivo para marcar pênalti".
E acrescentou: "Os dois jogadores estavam disputando a bola, e a bola tocou na mão do jogador do Barcelona de forma não intencional. Não há infração nessa situação".
Em outro lance, aos 38 minutos, Marc Cucurella tentou parar Lamine Yamal, mas o jovem craque do Barça caiu no chão.
O especialista em arbitragem português comentou o lance dizendo: "Como essa situação aconteceu no meio-campo, onde há outros defensores, a decisão é tiro livre".
E prosseguiu: "Essa situação não exige cartão amarelo".