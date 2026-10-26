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Especialista esclarece ao Kooora: por que o árbitro do clássico negou o pênalti ao Real Madrid?

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Baixão analisa os principais lances do Clássico

O ex-árbitro português Bruno Paixão explicou o motivo pelo qual o árbitro Juan Martínez Munuera não marcou pênalti a favor do Real Madrid contra o Barcelona na partida do clássico.

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 no estádio "Camp Nou", na noite de ontem, domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Kylian Mbappé e Alejandro Baldé disputaram a bola na área do Barcelona aos 70 minutos, quando a bola tocou na mão do zagueiro do Barça.

Apesar de Mbappé reclamar a marcação de pênalti, o árbitro da partida negou e mandou o jogo seguir.

Sobre esse lance, Bruno Paixão disse, em declarações à Kooora, nesta segunda-feira: "Não vi nenhum motivo para marcar pênalti".

E acrescentou: "Os dois jogadores estavam disputando a bola, e a bola tocou na mão do jogador do Barcelona de forma não intencional. Não há infração nessa situação".

Em outro lance, aos 38 minutos, Marc Cucurella tentou parar Lamine Yamal, mas o jovem craque do Barça caiu no chão.

O especialista em arbitragem português comentou o lance dizendo: "Como essa situação aconteceu no meio-campo, onde há outros defensores, a decisão é tiro livre".

E prosseguiu: "Essa situação não exige cartão amarelo".

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