Especialista em arbitragem revela surpresa sobre o pênalti anulado do Al-Ahli contra o Al-Fayha

A partida entre o Al-Ahli de Jeddah e o anfitrião Al-Fayha, disputada nesta quarta-feira à noite pela 28ª rodada da Liga Profissional Roshen, foi palco de uma das decisões arbitrais mais polêmicas.
O Al-Ahli ocupa a terceira posição na tabela da Liga Roshen, empatado com o Al-Hilal, segundo colocado, e atrás do líder Al-Nassr por 5 pontos.
O árbitro havia marcado um pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo, após a bola bater na mão de Fashion Sakala, atacante do Al-Fayha, mas voltou atrás na decisão após consultar o VAR.
Sobre essa jogada, o especialista em arbitragem egípcio Mohamed Kamal “Risha” disse em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “O Al-Ahli merecia o pênalti, e a decisão do árbitro de não marcá-lo não foi correta”.
E completou: “A bola bateu claramente na mão de Sakala, a posição do jogador não era natural, e acredito que o árbitro se apressou em voltar atrás na decisão”.
Vale ressaltar que o Al-Ahli conseguiu, em seguida, marcar o gol da vantagem por meio de seu atacante inglês Ivan Toney, aos 36 minutos do primeiro tempo.