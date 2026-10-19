Uma decisão arbitral durante o confronto entre Al-Hilal e Al-Hazm, válido pela décima rodada do Campeonato Saudita de Profissionais Roshan, provocou uma nova polêmica, depois que o ex-árbitro internacional Saad Al-Kathiri afirmou que houve um pênalti merecido para o Al-Hilal que o árbitro não marcou, durante a partida que o "Líder" venceu por 1 a 0 nos minutos finais.

Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal "Al-Jazira", disse que o árbitro errou ao não marcar pênalti a favor do Al-Hilal aos 17 minutos, após o ponta inglês Crysencio Summerville ser derrubado dentro da área por um dos zagueiros do Al-Hazm, considerando que o lance exigia a marcação de falta a favor do time azul.

O especialista em arbitragem esclareceu que a decisão do árbitro de dar sequência ao jogo não estava correta, apontando que o zagueiro do Al-Hazm derrubou Summerville dentro da área, o que exigiria a marcação de um pênalti a favor do Al-Hilal, que buscava abrir o placar cedo durante o confronto.

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A avaliação de Al-Kathiri não parou na decisão do árbitro de campo, já que ele também criticou a não intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, afirmando que o árbitro de vídeo deveria ter chamado o árbitro da partida para revisar o lance no monitor, para que pudesse reavaliar a situação e tomar a decisão adequada quanto à marcação do pênalti.

A observação de Al-Kathiri acrescentou uma polêmica de arbitragem ao confronto entre Al-Hilal e Al-Hazm, que teve diversas tentativas dos donos da casa antes de Gabriel Martinelli conseguir marcar o gol da vitória aos 89 minutos, dando ao Al-Hilal três pontos importantes e elevando sua pontuação para 24 na disputa pela liderança do Campeonato Roshan.