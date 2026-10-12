O ex-árbitro internacional Saad Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal saudita "Al Jazirah", abriu o debate sobre as decisões polêmicas de arbitragem no confronto entre o Al Ahli Saudita e o Al Wasl dos Emirados, ao afirmar que um dos jogadores da equipe emiratense merecia ser expulso durante a partida, por causa de sua atitude com Saleh Abu Al-Shamat, ponta do "Al Raqi".

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Al-Kathiri explicou que o episódio ocorreu aos 40 minutos, quando o jogador do Al Wasl, Sofiane, colocou a mão na boca enquanto falava com Abu Al-Shamat, em um gesto acompanhado de ofensas verbais ao jogador do Al Ahli, segundo a avaliação do especialista em arbitragem, que considerou que o ocorrido se enquadra como conduta indecorosa e exige a aplicação do cartão vermelho.

O analista de arbitragem entende que o árbitro catari Abdulrahman Jassim deveria ter tomado uma decisão mais firme nessa situação, especialmente porque o episódio não se limitou a uma simples conversa entre jogadores, mas envolveu uma conduta que Al-Kathiri considerou contrária às regras de disciplina dentro de campo.

Al-Kathiri disse que o jogador do Al Wasl merecia ser expulso, apontando que colocar a mão na boca e proferir ofensas a Abu Al-Shamat representam uma conduta indecorosa, e que o árbitro deveria ter tratado o episódio conforme determinam as regras, em vez de permitir que o jogador seguisse em campo.

Por outro lado, o especialista em arbitragem elogiou a atuação do árbitro de vídeo, afirmando que o VAR cumpriu seu dever ao chamar o árbitro para revisar a situação na tela, mas que Abdulrahman Jassim não tomou a decisão correta após rever o lance, em sua opinião.

Al-Kathiri encerrou sua avaliação reforçando que a não aplicação do cartão vermelho foi uma decisão que influenciou a partida, considerando que o episódio exigia uma intervenção arbitral decisiva. Essas declarações reacendem a polêmica em torno dos acontecimentos do confronto entre Al Ahli e Al Wasl, que registrou tensão e discussões entre os jogadores, em meio a pedidos pela aplicação clara dos regulamentos a esse tipo de atitude.