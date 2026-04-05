Especialista em arbitragem revela: O Al-Hilal foi privado de um pênalti contra o Al-Taawoun

O consultor arbitral Mohamed Foda causou grande surpresa em relação à polêmica arbitral na partida entre Al-Hilal e Al-Taawoun, disputada ontem, sábado, pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, ao revelar sua opinião decisiva sobre o direito do “Al-Hilal” de receber um pênalti durante o jogo.

Com esse resultado, o Al-Hilal perdeu mais dois pontos na disputa pelo título, elevando sua pontuação para 65 pontos na segunda colocação, empatado com o Al-Ahli de Jeddah, terceiro colocado, e atrás do Al-Nassr, com uma diferença de 5 pontos.

Fouda disse em declarações ao programa “Action com Walid”: “O Al-Hilal merecia receber um pênalti aos 78 minutos do segundo tempo, devido a uma clara falta sobre o brasileiro Marcos Leonardo”.

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E acrescentou: “O árbitro ignorou a falta e não foi chamado pela sala de VAR, apesar de o zagueiro do Al-Taawoun ter derrubado Leonardo, pois seu pé direito não estava na posição natural”.

Vale lembrar que a partida entre Al-Hilal e Al-Taawoun testemunhou várias jogadas controversas em termos de arbitragem, em meio à disputa acirrada pelo título do campeonato.