Especialista em arbitragem revela ao Kooora: o Real Madrid mereceu o pênalti contra o Vallecano?

O especialista em arbitragem Bruno Paixão revelou sua opinião sobre o pênalti que o Real Madrid marcou contra o Rayo Vallecano durante a partida entre as duas equipes pelo Campeonato Espanhol.

O Real Madrid voltou aos trilhos das vitórias com um grande triunfo por 4 a 1 na partida disputada na noite do último sábado no estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada de LaLiga.

Aos 13 minutos, Álvaro Carreras, lateral do Real Madrid, arrancou pela ala esquerda e infiltrou-se na área, antes da entrada de Florian Lejeune, zagueiro da equipe visitante.

O árbitro espanhol Víctor Verdura assinalou pênalti para o time merengue, e Kylian Mbappé converteu, marcando o gol que abriu o placar.

Os jogadores do Rayo Vallecano protestaram contra a decisão do árbitro e pediram que ele fosse revisar a jogada com o colega na cabine do árbitro assistente de vídeo, alegando que o zagueiro não pisou no pé de Carreras de forma que justificasse a marcação do pênalti.

Mas o ex-árbitro português Bruno Paixão afirmou, em declarações exclusivas à Kooora, que "a decisão do árbitro está correta".

E explicou: "Carreras jogou a bola primeiro, enquanto o zagueiro cometeu uma falta clara contra ele. Por isso, a decisão do árbitro foi correta".

A comissão de arbitragem espanhola deve revelar sua opinião sobre esse lance polêmico após o fim das partidas da quinta rodada de LaLiga, por meio de seu programa semanal "Tempo de Revisão".

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Quem é Bruno Paixão?

IMAGO

Bruno Paixão, nascido em 1974, é um dos mais destacados ex-árbitros portugueses, tendo dirigido ao longo de sua carreira partidas em diversas competições de prestígio, entre elas o Campeonato Português, além de diferentes competições europeias.

A carreira de Paixão na arbitragem começou em 1990 e se estendeu até 2018, e ele apitou sua primeira partida no Campeonato Português da primeira divisão em 1997, antes de firmar seu nome no cenário nacional e continental.

O árbitro português obteve a insígnia internacional entre 2004 e 2012, e também foi classificado entre os árbitros da primeira categoria da União das Federações Europeias de Futebol durante a temporada 2012-2013, dirigindo ao longo de sua carreira partidas em diversas competições nacionais e internacionais.

Fora dos gramados, Paixão trabalhou como engenheiro na área de produção industrial, conciliando sua carreira profissional com seu longo trabalho na arbitragem.

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