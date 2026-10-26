Especialista em arbitragem responde: o Real Madrid merecia um pênalti após o toque de mão de Baldé?

Os jogadores do Real Madrid reclamaram um pênalti no segundo tempo do confronto diante do Barcelona, no último domingo, mas o árbitro Juan Martínez Munuera não marcou.

O Real Madrid venceu seu rival tradicional, o Barcelona, pelo placar de 2 a 1 no clássico do primeiro turno do Campeonato Espanhol, no estádio Spotify Camp Nou.

Aos 69 minutos, os jogadores do Real Madrid reclamaram um pênalti por suposto toque de mão de Alejandro Baldé durante o choque com Kylian Mbappé dentro da área.

Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal "As" e da rádio "Cadena Ser", afirmou: "Não há nada de anormal, é apenas uma jogada de futebol. Ambos disputavam a bola, e ela bateu na mão de Baldé, que estava na parte de baixo do corpo dele".

E prosseguiu: "O braço dele estava em uma posição natural para disputar a bola. É verdade que tocou na mão, mas esse toque de mão não merece punição".