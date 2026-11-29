A partida do Barcelona contra o anfitrião Deportivo La Coruña, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, foi marcada por uma grande polêmica de arbitragem.
O Barcelona visitou o Deportivo La Coruña na noite deste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.
O jogo foi emocionante, repleto de gols, chances desperdiçadas e também polêmicas de arbitragem.
Lamine Yamal abriu o placar para o Barcelona aos 2 minutos, mas Pierre-Emerick Aubameyang empatou aos 9.
Os jogadores do Barcelona reclamaram da validação do gol, alegando falta do gabonês em Cubarsí.
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Por sua vez, Iturralde González, especialista em arbitragem da rádio “Cadena SER” e do jornal “AS”, afirmou: “Não há nada, o gol é válido”.
Pouco antes do intervalo, o Barcelona também pediu um possível pênalti por um toque de mão de Aubameyang, mas a penalidade não foi marcada e o VAR não interveio.
Para Iturralde, o pênalti deveria ter sido marcado a favor do Barcelona.
“Há um movimento da mão em direção à bola, por isso o Barcelona merecia um pênalti”, disse o especialista em arbitragem.
Mais tarde, no segundo tempo, os jogadores do Barcelona pediram pênalti em duas ocasiões.
O primeiro lance foi uma queda de Gordon, e o segundo, um possível pisão em Lamine Yamal dentro da área, algo que o árbitro não viu, assim como Iturralde, que garantiu que o Barça não merecia pênalti em nenhum dos dois lances: “Nada”.