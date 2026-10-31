Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Especialista em arbitragem põe fim à polêmica sobre o pênalti do Al-Fateh diante do Al-Hilal

Al Hilal x Al Fateh
Al Hilal
Al Fateh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O que aconteceu?

Um lance de arbitragem gerou grande polêmica durante o confronto entre Al-Hilal e Al-Fateh, depois que o árbitro voltou atrás na marcação de um pênalti a favor dos donos da casa aos 45 minutos, após consultar o monitor do árbitro assistente de vídeo (VAR), em meio a protestos da torcida e da comissão técnica do Al-Fateh contra a decisão.

Leia também: Exclusivo para a Kooora: por que demorou a demissão do técnico do Al-Ahli saudita?

O lance aconteceu depois que os jogadores do Al-Fateh pediram a marcação de um pênalti alegando que houve um toque de mão dentro da área, antes que o árbitro de vídeo interviesse e chamasse o árbitro de campo para revisar o lance, levando este último a anular sua primeira decisão e a não marcar o pênalti.

Por sua vez, Mohamed Kamal Richa, analista de arbitragem da "Al-Riyadia", esclareceu que a decisão do árbitro de voltar atrás na marcação do pênalti foi correta, depois que a revisão do lance revelou a identidade do jogador em cujo braço a bola bateu.

Próximas partidas
HIL

HIL

Liga dos Campeões da Ásia

03 de nov. de 2026

ALA

ALA

ALF

ALF

Campeonato Saudita

06 de nov. de 2026

ALR

ALR

Richa afirmou: "Aos 45 minutos, decisão correta do árbitro ao voltar atrás na marcação de um pênalti para o Al-Fateh depois de revisá-lo no monitor da tecnologia do VAR. Houve um toque de mão, e ficou claro para o árbitro, após a revisão, que a bola bateu no braço direito de Mourad Batna, jogador do Al-Fateh, e não na mão de Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal".

Assim, o especialista em arbitragem encerrou a polêmica sobre o lance, confirmando que a bola tocou o braço de Mourad Batna, e não a mão do zagueiro do Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, o que explica o fato de o árbitro ter voltado atrás em sua primeira decisão apesar dos protestos que acompanharam o lance.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google