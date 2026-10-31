Um lance de arbitragem gerou grande polêmica durante o confronto entre Al-Hilal e Al-Fateh, depois que o árbitro voltou atrás na marcação de um pênalti a favor dos donos da casa aos 45 minutos, após consultar o monitor do árbitro assistente de vídeo (VAR), em meio a protestos da torcida e da comissão técnica do Al-Fateh contra a decisão.

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O lance aconteceu depois que os jogadores do Al-Fateh pediram a marcação de um pênalti alegando que houve um toque de mão dentro da área, antes que o árbitro de vídeo interviesse e chamasse o árbitro de campo para revisar o lance, levando este último a anular sua primeira decisão e a não marcar o pênalti.

Por sua vez, Mohamed Kamal Richa, analista de arbitragem da "Al-Riyadia", esclareceu que a decisão do árbitro de voltar atrás na marcação do pênalti foi correta, depois que a revisão do lance revelou a identidade do jogador em cujo braço a bola bateu.

Richa afirmou: "Aos 45 minutos, decisão correta do árbitro ao voltar atrás na marcação de um pênalti para o Al-Fateh depois de revisá-lo no monitor da tecnologia do VAR. Houve um toque de mão, e ficou claro para o árbitro, após a revisão, que a bola bateu no braço direito de Mourad Batna, jogador do Al-Fateh, e não na mão de Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal".

Assim, o especialista em arbitragem encerrou a polêmica sobre o lance, confirmando que a bola tocou o braço de Mourad Batna, e não a mão do zagueiro do Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, o que explica o fato de o árbitro ter voltado atrás em sua primeira decisão apesar dos protestos que acompanharam o lance.