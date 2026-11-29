O especialista em arbitragem Jamal Al-Ghandour encerrou a polêmica sobre o pênalti marcado para o Al-Ahli contra o Al-Taawoun, na partida entre as duas equipes válida pela 13ª rodada da Liga Profissional Saudita Roshn.
O Al-Ahli venceu o Al-Taawoun por 3 a 1, em partida disputada no Estádio Al-Inma, e manteve a sequência de vitórias na Liga Roshn.
Em declarações ao programa Al-Muntasaf, o especialista em arbitragem Jamal Al-Ghandour afirmou: "A decisão do árbitro foi correta na partida entre Al-Ahli e Al-Taawoun ao não marcar pênalti a favor de Ivan Toney, porque houve falta recíproca entre o atacante e o zagueiro. O puxa-puxa entre os dois aconteceu desde o início do lance até a queda. Portanto, a decisão do VAR de não marcar o pênalti foi correta".
Al-Ghandour acrescentou: "O pênalti marcado a favor do Al-Ahli foi uma decisão correta. Houve uma falta clara, que impediu um gol, e a decisão certa era marcar a penalidade, o que de fato aconteceu".
Jamal Al-Ghandour também comentou os lances de arbitragem da partida entre Al-Nassr e Al-Hazem. Segundo ele, a primeira decisão, aos 54 minutos, foi correta ao não marcar pênalti a favor do Al-Nassr no duelo com o Al-Hazem pela Liga Profissional Saudita Roshn.
Sobre Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, Al-Ghandour disse que o jogador português esticou o pé esquerdo e pisou em um atleta do Al-Hazem, embora este já estivesse com a posse da bola, explicando que o lance "merecia falta e cartão amarelo".
E prosseguiu: "O grande jogador é como qualquer outro em campo. Se merece um cartão, o árbitro deve mostrar o amarelo para ele".
Em seguida, ponderou: "Não quero dizer que houve intenção, mas houve descuido do árbitro, e o árbitro de vídeo não vai intervir nesse caso".
Jamal Al-Ghandour encerrou sua análise com a partida entre Al-Hilal e Al-Ettifaq, afirmando que a anulação do pênalti do Al-Hilal contra o Al-Ettifaq, aos 47 minutos, foi uma decisão correta, já que não houve nenhuma falta.
Ele destacou ainda que o ponta brasileiro Gabriel Martinelli, astro do Al-Hilal, merecia receber cartão amarelo por imprudência, e apontou que o primeiro gol do Al-Hilal não foi legal, por causa de uma falta de Nasser Al-Dawsari sobre um jogador do Al-Ettifaq aos 29 minutos, com o pé alto.
Com o resultado, o Al-Ahli chegou a 27 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela da Liga Profissional Saudita Roshn, mantendo a sequência de vitórias no campeonato nacional sob o comando de Bosic.
O Al-Ahli se prepara agora para enfrentar o Al-Faisaly, pela próxima rodada da Liga Profissional Saudita Roshn, na próxima sexta-feira.
Ver perfil do autor
Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo