Especialista em arbitragem encerra a polêmica sobre o segundo pênalti do Al-Hilal contra o Al-Faisaly

O confronto entre Al-Hilal e Al-Faisaly, na noite desta sexta-feira, válido pela primeira rodada da Roshn Saudi League, teve um lance de arbitragem que gerou polêmica, depois que o árbitro da partida marcou um pênalti a favor do "Líder" durante os acontecimentos do jogo.

A decisão do árbitro veio após a queda do holandês Crysencio Summerville dentro da área do Al-Faisaly, ao ser derrubado por um zagueiro da equipe adversária, levando o árbitro a apontar diretamente para a marca do pênalti.

O português Rúben Neves ficou encarregado de cobrar a penalidade e teve sucesso ao finalizá-la com grande habilidade, colocando a bola dentro das redes do Al-Faisaly e concedendo ao Al-Hilal um gol importante na partida.

Leia também: Demiral sobre a saída de Jaissle: não se preocupem e aguardem o Al-Ahli

A decisão de marcar o pênalti gerou alguns pontos de interrogação, especialmente diante das dúvidas sobre a validade da falta assinalada, fazendo com que as atenções se voltassem para os especialistas em arbitragem, a fim de encerrar a polêmica em torno da decisão tomada pelo árbitro da partida.

Por sua vez, Saad Al-Kathiri, especialista em arbitragem e analista do canal Al Jazeera saudita, encerrou a polêmica sobre o lance, afirmando que a decisão do árbitro de marcar o pênalti foi correta e não havia motivo para ser revertida.

Al-Kathiri disse: "A marcação do pênalti para o atacante do Al-Hilal aos 27 minutos foi uma decisão correta do árbitro, após uma clara falta do zagueiro do Al-Faisaly dentro da área", confirmando assim o acerto da decisão de arbitragem no lance que gerou a discussão durante a partida.

Vale lembrar que o primeiro gol do Al-Hilal também veio de um pênalti cobrado pelo francês Karim Benzema com grande habilidade.