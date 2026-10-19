Especialista em arbitragem dá o veredito: o árbitro errou no gol do Al Ahli diante do Al Feiha?

O ex-árbitro internacional Saad Al-Kathiri encerrou a polêmica em torno da validade do gol do Al-Ahli diante do Al-Feiha, após o ucraniano Artem Bondarenko marcar nos segundos finais do primeiro tempo, durante o confronto que reuniu as duas equipes na noite de segunda-feira, válido pela décima rodada da liga saudita Roshn, e que terminou com a vitória do "Al-Raqi" pelo placar de 3 a 2.

Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal "Al-Jazirah", afirmou que a decisão do árbitro de validar o gol foi correta, ressaltando que não havia justificativa para o protesto dos jogadores do Al-Feiha quanto ao lance em que o gol foi marcado aos 47:23, apesar de terem sido concedidos apenas dois minutos de acréscimo para o primeiro tempo.

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O lance provocou protestos dos jogadores do Al-Feiha, já que o gol veio após o tempo de acréscimo anunciado, pois os jogadores da equipe acreditavam que o árbitro deveria ter apitado o fim do primeiro tempo antes de a bola chegar às redes, o que acendeu a polêmica sobre a validade da decisão da arbitragem.

Mas as regras do futebol concedem ao árbitro a prerrogativa de aumentar o tempo além do acréscimo anunciado, já que o tempo indicado pelo quarto árbitro representa um limite mínimo para o tempo adicional, e não uma duração final que não possa ser ultrapassada. O árbitro pode estendê-lo para compensar o tempo perdido durante o jogo, o que significa que marcar um gol após o término dos dois minutos anunciados não o torna automaticamente inválido.

O gol de Bondarenko deu ao Al-Ahli um impulso importante em um confronto marcado pela emoção, após o jogador ucraniano conseguir marcar dois gols, enquanto Firas Al-Buraikan marcou o segundo gol de pênalti, em uma partida na qual o "Al-Raqi" conseguiu somar os três pontos apesar das tentativas do Al-Feiha de buscar o empate no placar.

Assim, a opinião de Al-Kathiri veio em apoio à decisão do árbitro de validar o gol do Al-Ahli, rejeitando os protestos manifestados pelos jogadores do Al-Feiha devido ao momento em que o gol foi marcado. O gol voltou a destacar um dos detalhes importantes da arbitragem no futebol, qual seja, que o tempo de acréscimo anunciado não representa necessariamente um momento obrigatório para o apito de fim do tempo.