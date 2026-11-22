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Um especialista em arbitragem revelou sua opinião sobre o primeiro gol do Barcelona na partida contra o Villarreal, neste domingo à noite, pelo Campeonato Espanhol.

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O Barcelona conquistou uma vitória emocionante sobre o Villarreal por 3 a 2 na partida disputada neste domingo à noite, no "Camp Nou", pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Tajon Buchanan marcou o primeiro gol do Villarreal aos 5 minutos, com um chute forte que estufou a rede de Joan García, e Tani Oluwaseyi ampliou com uma bomba aos 7 minutos.

Gerard Martín diminuiu a diferença com o primeiro gol do Barcelona, aos 57 minutos: o Barça ganhou um escanteio, cobrado rapidamente, que resultou em um ótimo cruzamento, desviado por Gerard com uma forte cabeçada para as redes.

Os jogadores do Villarreal protestaram junto ao árbitro Alejandro Hernández Hernández, alegando que o escanteio que antecedeu o primeiro gol do Barcelona não foi correto.

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Os atletas insistiram que o chute de Cancelo bateu na trave e saiu de campo, sem que houvesse escanteio, e que o VAR deveria ter intervindo.

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Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal "AS" e da rádio "Cadena SER", afirmou que o Barcelona cobrou o escanteio rapidamente para evitar a revisão do lance pelo árbitro de vídeo.

E comentou: "Atualmente, é permitido cobrar escanteios rapidamente. Mas não deveria ser assim. E isso não vai mudar. Não deveria ser possível violar a regra dessa forma".

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Vitória emocionante

Em uma das partidas mais emocionantes da temporada, o Barcelona transformou a desvantagem de dois gols diante do Villarreal em uma virada dramática por 3 a 2, depois de reagir no segundo tempo com três gols seguidos, convertendo a noite da equipe catalã de um pesadelo precoce em uma remontada eletrizante no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona entrou em campo com a ambição de conquistar mais uma vitória para fortalecer sua posição na briga pelo título, mas sofreu um golpe logo no início, quando o Villarreal marcou dois gols nos primeiros sete minutos, aproveitando-se de falhas defensivas dos donos da casa, antes de Flick iniciar a reação que se completou com três gols no segundo tempo.

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As estatísticas do confronto revelaram um domínio esmagador do Barcelona, que teve 71% de posse de bola, contra 29% do Villarreal, além de finalizar 29 vezes ao gol, contra apenas quatro finalizações da equipe visitante.

Os gols esperados do Barcelona chegaram a 3,22, contra apenas 0,16 do Villarreal, e os donos da casa criaram oito grandes chances, contra uma do adversário.

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O Barcelona acertou nove finalizações no alvo, contra duas do Villarreal, e somou 48 toques dentro da área adversária, contra apenas dois da equipe visitante.

O Barcelona cobrou dez escanteios e deu 21 passes decisivos, enquanto o Villarreal não teve nenhum escanteio durante toda a partida, até a última atualização das estatísticas.

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O confronto contou ainda com a presença de 59.034 torcedores nas arquibancadas do Spotify Camp Nou, que testemunharam um dos períodos mais emocionantes da partida, depois que seu time conseguiu transformar a desvantagem de dois gols em vantagem de 3 a 2.

Assim, o Barcelona fez uma apresentação ofensiva excepcional no segundo tempo, depois de se recusar a se render ao golpe inicial, e conseguiu virar o jogo sobre o Villarreal, aproveitando o brilho de Pedri, Fermín e Yamal, para conquistar uma vitória dramática que voltou a deixar em 3 pontos a diferença para o Real Madrid, seu perseguidor na briga pela liderança do Campeonato Espanhol.