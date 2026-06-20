Especialista em arbitragem: a Escócia mereceu um pênalti contra o Marrocos... e Kane: “Não houve nada”

A decisão do árbitro de não marcar um pênalti a favor da seleção da Escócia contra o Marrocos gerou grande polêmica, após a derrota da seleção europeia por um gol na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção escocesa sofreu um golpe logo no início, quando Ismail Al-Saybari marcou o único gol da partida aos dois minutos, garantindo ao Marrocos uma vitória valiosa no jogo disputado na cidade de Boston, nos Estados Unidos.

Apesar das dificuldades da Escócia no ataque durante toda a partida, os momentos mais marcantes do jogo ocorreram quando Scott McTominay caiu dentro da área após uma entrada do meio-campista marroquino Nail Al-Ainawi, em meio a fortes protestos pedindo a marcação de um pênalti.

O árbitro assistente de vídeo (VAR) analisou a jogada, antes de endossar a decisão do árbitro de dar continuidade à partida, considerando que o zagueiro marroquino havia tocado na bola primeiro, o que gerou protestos generalizados por parte dos jogadores da Escócia e da comissão técnica.

Leia também:

Ninguém mais da África conseguiu... Sibari iguala o recorde de Salah na Copa do Mundo

No entanto, a especialista em arbitragem da rede britânica ITV, Christina Onkel, afirmou que a decisão foi errada, apontando que os replays de TV mostraram que não houve nenhum toque na bola por parte de El Ainaoui.

“O primeiro aspecto que o árbitro de vídeo deve verificar é se houve contato com a bola, e a resposta é não”, afirmou Onkel, conforme destaque do jornal britânico “Mirror”. “Vimos claramente a segunda repetição: não houve nenhum contato com a bola, mas sim uma entrada por trás na perna esquerda do jogador.”

E acrescentou: “Acho que o árbitro de vídeo errou ao não recomendar a marcação de um pênalti, assim como o árbitro de campo errou ao não tomar a decisão em campo. Sei que o árbitro permitiu muitos contatos físicos durante a partida, mas, para mim, esse é um pênalti muito claro.”

Por sua vez, o lendário jogador de futebol escocês Ali McQuist concordou com essa opinião ao comentar a partida e disse: “Ao assistir à jogada novamente, percebi que houve uma falta na perna esquerda. Eu estava gostando de ver o jogo continuar, mas a Cristina está certa: o árbitro errou nessa situação.”

Keane discorda

Por outro lado, o irlandês Roy Keane se recusou a considerar a jogada como pênalti, afirmando que McTominay estava mais tentando se jogar do que realmente sofrendo uma falta.

Keane disse: “Simplesmente não acho que seja pênalti. Sinto que ele estava tentando cair, e esse é um ponto importante.”

O técnico australiano Ange Postecoglou também endossou o mesmo ponto de vista, explicando: “O jogador marroquino realmente esticou a perna, mas não vejo isso como suficiente para marcar um pênalti. Acho que Maktoumina já estava prestes a cair de qualquer maneira.”

Os protestos da Escócia não pararam nessa jogada, já que o início do segundo tempo trouxe um novo pedido de pênalti depois que John McGinn caiu dentro da área após um contato com o próprio Al-Aynawi; no entanto, o árbitro e o árbitro de vídeo consideraram que a jogada não justificava a marcação de falta.

A missão da seleção escocesa de se classificar para a próxima fase ficou mais complicada após essa derrota, já que agora ela precisará conquistar um resultado positivo em sua última partida contra o Brasil, um dos principais favoritos ao título.