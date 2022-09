Espanyol x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Em duelo direto contra o rebaixamento, equipes entram em campo neste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Sem vencer há cinco jogos (quatro derrotas e um empate), o Sevilla entra em campo pressionado diante do Espanyol, na manhã deste sábado (10), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN 2, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Depois da dura derrota para o Manchester City por 4 a 0 na primeira rodada da Champions League, o Sevilla volta as atenções para a LaLiga em busca da recuperação e da primeira vitória na temporada. No momento, soma apenas um ponto (um empate e três derrotas).

O técnico Lopetegui segue sem contar com Jesus Manuel Corona e Marcão, lesionados, mas Joan Jordan, Rafa Mir, Suso, Karim Rekik e Fernando podem aparecer entre os 11 titulares.

Do outro lado, o Espanyol, com quatro pontos, conquistou a sua primeira vitória na última rodada (bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0), e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo.

Sem Calero, Omar El Hilali, de apenas 18 anos, pode aparecer no meio da defesa.

Escalações:

Escalação do provável SEVILLA: Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Acuna; Jordan, Fernando, Delaney; Suso, Dolberg, Mir.

Escalação do provável ESPANYOL: Fernandez; Gil, El Hilali, Cabrera, Olivan; Darder, Melamed, Souza; Braithwaite, Joselu, Puado.

Desfalques

Sevilla

O técnico Lopetegui não poderá contar com Jesus Manuel Corona e Marcão.

Espanyol

Fernando Calero, Keidi Bare, Adria Pedrosa e Pol Lozano seguem como desfalques do Espanyol.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 11h15 (de Brasília)

• Local: Estádio Cornellà-El Prat – Barcelona, Espanha