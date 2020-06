Espanyol x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Merengues entram em campo neste domingo (28), buscando se manter na liderança do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se manter na liderança do Campeonato Espanhol, o encara o neste domingo (28), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanyol x Real Madrid DATA Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL Cornellà-El Prat - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias consecutivas desde o retorno do Espanhol, o Real Madrid ultrapassou o rival e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol.

Mais times

Agora, o time merengue enfrenta uma das piores equipes do campeonato, e mesmo atuando fora de casa, precisa de mais uma vitória para se manter na ponta da classificação.

O técnico Zidane poderá contar com o retorno de Casemiro, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto Luka Modric e Ferland Mendy estão suspensos.

Já o Espanyol é o lanterna da La Liga, com apenas 24 pontos, busca a vitória após ser derrotado pelo por 3 a 1.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Kasemiro, Isco; Vinícius Jr., Benzema, Hazard.

Provável escalação do Espanyol: López; Javi López, Espinosa, Cabrera, Vila; Melendo, David López, Roca, Embarba; Tomás, Wu Lei.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Real Madrid La Liga 21 de junho de 2020 Real Madrid 2 x 0 Mallorca La Liga 24 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 2 de julho de 2020 17h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 5 de julho de 2020 9h (de Brasília)

ESPANYOL

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 0 x 0 Espanyol La Liga 16 de junho de 2020 Espanyol 1 x 3 Levante La Liga 20 de junho de 2020

Próximas partidas