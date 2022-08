Espanyol x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece neste domingo (27), pela terceira rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Espanyol e Real Madrid se enfrentam neste domingo (27), no Cornellà-El Prat, a partir das 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Buscando manter o aproveitamento de 100% na LaLiga, o Real Madrid chega embalado após a goleada aplicada sobre o Celta de Vigo por 4 a 1 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti deve manter Tchouameni no time titular após a saída de Casemiro para o Manchester United, enquanto Kroos retorna entre os 11. Rodrygo, recuperado de um problema muscular, pode aparecer no banco.

Do outro lado, o Espanyol busca a primeira vitória no campeonato após o empate com o Celta de Vigo na rodada de estreia (2 a 2), e a derrota para o Rayo Vallecano (2 a 0).

O técnico Diego Martinez pode ficar sem três jogadores: Pol Lozano, Raul de Tomas e Adria Pedrosa, lesionados, são dúvidas. Já Sergi Gomez, expulso na última rodada, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Possível escalação do REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do ESPANYOL: Benjamin Lecomte, Oscar Gil, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Brian Oliván, Edu Expósito, Vinicius Souza, Sergi Darder; Rubén Sánchez, Joselu, Nico Melamed.

Desfalques da partida

Real Madrid:

sem desfalques confirmados.

Espanyol:

Sergi Gomez: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Espanyol x Real Madrid DATA Domingo, 27 de agosto de 2022 LOCAL Cornellà-El Prat - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Almería 1 x 2 Real Madrid Espanhol 14 de agosto de 2022 Celta de Vigo 1 x 4 Real Madrid Espanhol 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Betis Espanhol 3 de setembro de 2022 11h15 (de Brasília) Real Madrid x Mallorca Espanhol 10 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Espanyol

JOGO CAMPEONATO DATA Celta de Vigo 2 x 2 Espanyol Espanhol 13 de agosto de 2022 Espanyol 0 x 2 Rayo Vallecano Espanhol 19 de agosto de 2022

Próximas partidas