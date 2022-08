Espanyol x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Espanyol e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado (13), no Cornellà-El Prat, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Espanyol conseguiu um empate na estreia da La Liga, fora de casa, com o Celta de Vigo. No 2 a 2 o destaque ficou para Edu Expósito e Joselu, que marcaram os gols. Assim, eles são as maiores esperanças do time para a sequência da temporada.

Do outro lado, o Rayo Vallecano garantiu o retorno à primeira divisão na temporada passada e chegam com a confiança em alta. o Rayo também vem de um empate na estreia da La Liga. Aliás, o time se virou para segurar o ímpeto do Barcelona e ficar no 0 a 0, em pleno Camp Nou.

O técnico Iraola seguirá com a maior do time, tendo disponível o experiente atacante Radamel Falcao.

Prováveis escalações

Possível escalação do Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Fernando Calero, Cabrera, Adriá Pedrosa; Bare, Darder, Embarba, Herrera, Puado; Raul de Tomás.

Possível escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F Garcia; U Lopez, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Falcao.

Desfalques da partida

Espanyol:

sem desfalques confirmados.

Rayo Vallecano:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Espanyol x Rayo Vallecano DATA Sexta-feira, 19 de agosto de 2022 LOCAL Cornellà-El Prat - Barcelona, ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Espanyol

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Celta de Vigo 2 x 2 Espanyol Campeonato Espanhol 13 de agosto de 2022 Napoli 0 x 0 Espanyol Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanyol x Real Madrid Campeonato Espanhol 28 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Athletic Bilbao x Espanyol Campeonato Espanhol 4 de setembro de 2022 11h15 (de Brasília)

Rayo Vallecano

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 0 Rayo Vallecano Campeonato Espanhol 13 de agosto de 2022 Rayo Vallecano 0 x 0 Valladolid Amistoso 5 de agosto de 2022

Próximas partidas