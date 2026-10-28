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O Espanyol anunciou oficialmente a saída do técnico Manolo Gonzalez após uma eliminação desastrosa na Copa do Rei diante de um adversário da quarta divisão. O clube catalão confirmou a decisão na terça-feira, depois que a derrota dramática por 4 a 3 para o Sestao River Club foi a gota d’água para a diretoria.

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Clube catalão toma decisão após vexame na copa

O time de La Liga chegou ao limite após a derrocada na prorrogação contra o Sestao, resultado que abalou o futebol espanhol. Gonzalez entrou em campo sob enorme pressão e reconheceu, antes mesmo do apito inicial, que seu cargo estava ameaçado. A forma como a derrota aconteceu, porém, tornou sua saída quase inevitável, e a diretoria decidiu mudar de rumo logo após o apito final.

A decisão encerra uma passagem de várias temporadas, na qual o treinador conduziu o clube por momentos de altos e baixos. Gonzalez sai após comandar 107 partidas oficiais, número que mostra quanto tempo permaneceu no estádio RCDE antes de a atual campanha desandar. Sua capacidade de manter a estabilidade na primeira divisão já havia lhe rendido muito crédito entre torcedores e dirigentes.





Espanyol agradece ao treinador após saída

O clube divulgou um comunicado para confirmar a saída e reconhecer a contribuição do treinador, apesar da recente piora nos resultados. A diretoria também destacou a dedicação dele ao longo de diferentes desafios esportivos. “O RCD Espanyol decidiu encerrar a passagem de Manolo González como treinador do clube. As duas partes se separam após mais de três temporadas e 107 partidas oficiais à frente da equipe principal, período em que ele deixou sua marca pessoal e profissional, tanto em campo quanto no dia a dia da equipe”, diz o comunicado oficial do Espanyol.

“O RCD Espanyol, em nome do presidente do clube, Alan Pace, e de seu Conselho de Administração, deseja expressar sua gratidão a Manolo González pelo trabalho, compromisso e esforço demonstrados desde que assumiu a equipe principal. O clube valoriza especialmente o profissionalismo e a dedicação com que desempenhou sua função, assim como a maneira como enfrentou os diferentes desafios esportivos que surgiram. O clube lhe deseja muita sorte e sucesso em seus próximos projetos.”

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Gonzalez assume responsabilidade pelo fracasso

Após o desastre na copa, Gonzalez, visivelmente emocionado, não fugiu das críticas ao desempenho da equipe. Ele admitiu que a derrota foi um dos piores momentos de sua carreira e assumiu toda a responsabilidade. A franqueza do treinador refletia a consciência de que sua passagem pelo comando da equipe estava chegando ao fim após um fracasso esportivo tão significativo diante de um adversário modesto.

“(Estou) muito abatido, completamente arrasado e assumo toda a responsabilidade por tudo. É um dos piores dias da minha vida, sem dúvida”, disse Gonzalez.

Risco de rebaixamento preocupa o Espanyol

O momento da demissão está diretamente ligado à situação delicada do clube na tabela do campeonato, onde os resultados também têm sido decepcionantes. O Espanyol perdeu quatro dos últimos cinco jogos, sequência que o levou à zona de rebaixamento. Atualmente em 18º lugar, com apenas oito pontos, o clube catalão vê crescer o risco de voltar à segunda divisão. A busca por um substituto começa imediatamente, enquanto o Espanyol se prepara para um confronto decisivo pelo campeonato contra o Villarreal nesta sexta-feira.