Espanyol x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Pelo Dérbi Catalão, o Espanyol recebe o Barcelona na tarde desta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), no RCDE Stadium, em Barcelona, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa não querem ver o Dérbi Catalão terminar com os visitantes comemorando o título espanhol em pleno estádio rival — e, por isso, prometem estragar a festa. Além do fator emocional, a equipe ainda precisa lidar com a ameaça do rebaixamento. No momento, ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos, quatro a menos que o Leganés, primeiro time dentro da zona da degola.

Do outro lado, o Barcelona entra em campo com a chance de garantir seu 28º título do Campeonato Espanhol. Após a vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid no El Clásico, os culés abriram sete pontos de vantagem. Para que o título escape, o Barça teria que perder os três jogos restantes (ou empatar um deles), enquanto o rival precisaria vencer todas as próximas partidas.

Espanyol e Barcelona já se enfrentaram em 177 partidas por LaLiga, com 103 vitórias do Barça, 34 dos Pericos e 40 empates. No total, foram 343 gols marcados pelos culés e 184 pelos periquitos. Somando os duelos em outras competições — Supercopa da Espanha (2), Copa do Rei (36) e Copa das Feiras (2) — o clássico chega a 216 confrontos oficiais, com 127 vitórias do Barcelona, 44 do Espanyol e 46 empates, além de 414 gols blaugranas contra 229 espanyolistas.

Prováveis escalações

Espanyol: Garcia; Jofre, Kumbulla, Cabrera, Romero; Expósito, Uriko, Calero; Roca, Puado e Fernández. Técnico: Manolo González.

Barcelona: Szczesny; Eric, Cubarsí, Christensen, Martín; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Yamal e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Espanyol

Pol Lozano e Brian Olivan estão fora.

Barcelona

Iñigo Martínez, Jules Koundé, Pablo Torre e Marc Bernal estão fora.

