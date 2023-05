Espanyol x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Querendo ficar ainda mais perto do título, o Barcelona visita o Espanyol na tarde deste domingo (14), no estádio Cornellà el Prat, às 16h (de Brasília), em clássico catalão válido pela 34ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming.

Na zona de rebaixamento ocupando o 19º lugar com 31 pontos, o Espanyol faz um "clássico do desespero". Isso porque o time precisa urgentemente de uma vitória para tentar escapar do descendo, mas perdeu oito dos últimos dez jogos que disputou.

Já o Barcelona é o líder isola do campeonato, com 82 pontos, e pode se sagrar campeão ainda nesta rodada. Para isso, o Real Madrid não pode ganhar, e o Atlético de Madrid precisa perder.

Prováveis escalações

Espanyol: Fernando Pacheco; Óscar Gil, César Montes, Sergi Gómez, Leandro Cabrera e Brian Oliván; Javier Puado, Denis Suárez, Sergi Darder e Martin Braithwaite; Joselu.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Christensen e Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Gavi.

Desfalques

Espanyol

José Gragera está lesionado.

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?