Espanha x Ucrânia: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta domingo (6), pela segunda rodada da Nations League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E a UEFA Nations League está a todo vapor: depois de empatar na estreia diante da por 1 a 1, a recebe a , que vem de vitória contra a . O duelo, válido pela segunda rodada da competição, acontece neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no Space, no YouTube e no EI Plus. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real , com os principais lances.

QUANDO É?

JOGO Espanha x Ucrânia DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Space, na TV fechada, e no YouTube e EI Plus, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Thiago acertou incríveis 97 passes contra a Alemanha. Cerca de 16% dos passes completados da Espanha foram dados pelo meio-campista. pic.twitter.com/D5VMVJdYmx — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) September 4, 2020

Contando com um Thiago Alcântara em grande fase e muitos jovens promissores, a Espanha de Luís Enrique conseguiu o empate diante da Alemanha já nos acréscimos, com gol de Gayà, e agora vai empolgada para tentar a vitória diante da Ucrânia e o primeiro lugar do grupo.

Assim, o treinador deve escalar um time parecido do que jogou no empate com a Alemanha: mantendo Ferrán Torres, reforço do City , na frente, bem como Rodrigo Moreno.

Andriy Shevchenko, lenda e atual treinador da seleção ucraniana, também deve manter a equipe que bateu a Suíça: com dois brasileiros naturalizados convocados (Marlos e Júnior Moraes), o time vem forte para as competições europeias.

Provável escalação da Espanha: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres e Gayà; Fabián, Busquets e Thiago Alcântara; Rodrigo, Ferrán Torres e Jesús Navas.

Provável escalação da Ucrânia: Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko e Mykhaylichenko; Stepanenko, Malinovskyi, Yarmolenko e Zinchenko; Konoplyanka e Júnior Moraes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 5 x 0 Romênia Eliminatórias 18 de novembro de 2019 Alemanha 1 x 1 Espanha UEFA 3 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRI x Espanha Amistoso 7 de outubro de 2020 a definir Espanha x Suíça UEFA Nations League 10 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Ucrânia Eliminatórias Eurocopa 17 de novembro de 2019 Ucrânia 2 x 1 Suíça UEFA Nations League 3 de setembro de 2020

