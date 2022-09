Espanha x Suíça: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Espanha busca se manter na liderança do Grupo 2 na Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

A Espanha recebe a Suíça neste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), em Saragoça, pela quinta rodada do Grupo 2 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com duas vitórias e dois empates na Liga das Nações, a Espanha busca se manter na liderança do Grupo 2. Atualmente, soma oito pontos, um a mais que Portugal, que encara a República Tcheca no mesmo dia e horário.

Unai Simon entrará novamente no lugar de David de Gea.

Do outro lado, a Suíça, na lanterna do grupo com três pontos, registra três derrotas e uma vitória.

Com a ausência de Noah Okafor, com problemas dentários, está fora. Seferovic é o provável substituto com Breel Embolo e Xherdan Shaqiri no apoio.

Escalações:

Escalação do provável ESPANHA: Simon; Carvajal, Garcia, Torres, Alba; Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Torres.

Escalação do provável SUÍÇA: Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Desfalques

Espanha

Aymeric Laporte, Mikel Oyarzabal, Ansu Fati e Thiago Alcantara, lesionados, são desfalques certos, assim como De Gea e Sergio Ramos.

Suíça

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: La Romareda – Saragoça, ESP

• Arbitragem: CLÉMENT TURPIN (árbitro), NICOLAS DANOS e CYRIL GRINGORE (assistentes), RUDDY BUQUET (quarto árbitro) e JÉRÔME BRLSARD (AVAR)