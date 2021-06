Espanha x Suécia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo nesta segunda (14), pela primeira rodada da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV

Espanha e Suécia iniciam suas campanhas na Eurocopa 2020 nesta segunda (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Suécia DATA Segunda-feira, 14 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)

Assistentes: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (SLO)

Quarto árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Bastian Dankert (GER)

ONDE VAI PASSAR?



Laporte tem tudo para ser um dos grandes zagueiros desta edição da Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda (14), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESPANHA

Tricampeã da Eurocopa, a Espanha busca mais um título para se isolar como a maior vencedora do torneio. Para isso, nada melhor do que estrear com uma vitória diante da Suécia. Para isso, o treinador Luis Enrique aposta em uma equipe rejuvenescida, com nomes como Ferrán Torres, Pedri e Marcos Llorente.

Provável escalação da Espanha: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba; Marcos Llorente, Rodri e Pedri; Gerard Moreno, Morata e Ferrán Torres.

😴 Buenas noches a todos y todas



🙌🏻 Mañana volveremos aquí, pero con el calor de nuestros aficionados en las gradas. ¡¡Vuestros ánimos marcarán el primer gol del partido!!



💗 Descansa @EstadioCartuja, que en unas horitas se vienen emociones fuertes.#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/FW4g1j8RcD — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2021

SUÉCIA

Do outro lado, a Suécia briga pela classificação em um grupo difícil, que, além da Espanha, também conta com Polônia e Eslováquia. Para a partida de estreia, a seleção sueca não poderá contar com sua principal estrela, o centroavante Zlatan Ibrahimovic, lesionado.

Provável escalação da Suécia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson e Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson e Forsberg; Isak e Berg.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 0 x 0 Portugal Amistoso internacional 4 de junho de 2021 Espanha 4 x 0 Lituânia Amistoso internacional 8 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Polônia Eurocopa 19 de junho de 2021 16h (de Brasília) Eslováquia x Espanha Eurocopa 23 de junho de 2021 13h (de Brasília)

SUÉCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 2 x 0 Finlândia Amistoso internacional 29 de maio de 2021 Suécia 3 x 1 Armênia Amistoso internacional 5 de junho de 2021

Próximas partidas