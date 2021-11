Espanha x Suécia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Vale vaga na Copa do Mundo 2022! Neste domingo (14), Espanha e Suécia se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em Sevilla, pela última rodada do grupo B das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Suécia DATA Domingo, 14 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja, Sevilla - ESP HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Suécia precisa da vitória para garantir a vaga na Copa / Foto: Getty Images

O Space, na tv fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo A, a Espanha entra em campo neste domingo precisando de um empate para se classificar à Copa do Mundo.

A Roja terá os desfalques de Ansu Fati, Yeremi Pino e Eric Garcia, todos lesionados.

Já a Suécia, com um ponto a menos que o rival, só pensa na vitória para conquistar a vaga direta.

Os suecos contam com o retorno de Albin Ekdal, que cumpriu suspensão na última rodada. No ataque, o artilheiro Zlatan Ibrahimovic está confirmado.

Provável escalação do Espanha: Simon; Carvajal, Laporte, Martinez, Gaya; Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Olmo.

Provável escalação do Suécia: Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, K Olsson, Forsberg; Isak, Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grécia 0 x 1 Espanha Eliminatórias 11 de novembro de 2021 Espanha 1 x 2 França Liga das Nações 10 de outubro de 2021

Próximas partidas

SUÉCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Geórgia 2 x 0 Suécia Eliminatórias 11 de novembro de 2021 Suécia 2 x 0 Grécia Eliminatórias 12 de outubro de 2021

Próximas partidas