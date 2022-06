Espanha x República Tcheca: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo acontece neste domingo (12), pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Espanha e República Tcheca se enfrentam neste domingo (12), no Estádio La Rosaleda, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo 2 da Natios League. A partida terá transmissão ao vivo do , na TV fechada.

JOGO Espanha x República Tcheca DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Estádio La Rosaleda, Málaga - ESP HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

A Espanha reacendeu as esperanças em se classificar à próxima fase da Nations League, após vencer a Suíça. A Roja é a vice-líder do grupo 2, com 5 pontos marcados.

O técnico Luis Enrique, mais uma vez, deve promover um rodízio no elenco, tendo em vista o desgaste dos jogadores. Ansu Fati e Raul de Tomas, seguem no departamento médico.

Já a República Tcheca está na terceira posição, com 3 pontos marcados, e, sonhando com a vaga, promete endurecer a vida do rival.

Os tchecos têm dúvidas quanto as condições de Jankto, Zeleny, Kuchta, Soucek, Sadilek e Lingr, todos com problemas físicos. No gol, Vaclik deve reassumir a posição..

Prováveis escalações

Espanha: Sanchez; Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso; Koke, Rodri, Soler; Asensio, Torres, Olmo.

República Tcheca: Vaclik; Mateju, Brabec, Zima; Coufal, Kral, Soucek, Zeleny; Hlozek, Kuchta, Pesek.

Desfalques

Espanha

Ansu Fati e Raul de Tomas: departamento médico.

República Tcheca

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Espanha

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 0 x 1 Espanha Nations League 9 de junho de 2022 República Tcheca 2 x 2 Espanha Nations League 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Suíça Nations League 24 de setembro de 2022 17h45 (de Brasília) Portugal x Espanha Nations League 27 de setembro de 2022 17h45 (de Brasília)

República Tcheca

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 2 x 0 República Tcheca Nations League 9 de junho de 2022 República Tcheca 2 x 2 Espanha Nations League 5 de junho de 2022

Próximas partidas