Espanha x Portugal: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da primeira rodada da Liga das Nações acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (2)

A Espanha recebe Portugal em Sevilla na tarde desta quinta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo 2 da Nations League.

Classificadas para a Copa do Mundo do Qatar 2022, as equipes querem aproveitar a Liga como forma de preparação para o Mundial.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

A Espanha terá os desfalques de Palorte, Pedri e De Gea, lesionados. Desta forma, Simon será o defensor da meta espanhola.

No meio, Thiago Alcantara deve ser um dos articuladores ao lado de Busquets e Koke.

Já Portugal tem apenas uma baixa: Ruben Dias, que está machucado há meses.

Os lusos terão Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Moutinho no setor ofensivo.

Possível escalação do Espanha: Simon; Azpilicueta, E Garcia, P Torres, Alba; Thiago, Busquets, Koke; Gavi, Morata, F Torres.

Possível escalação do Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Fernandes, Moutinho, Bernardo; Otavio, Ronaldo, Jota.

Desfalques da partida

Espanha:

Laporte, Pedri e De Gea: lesionados.

Portugal:

Ruben Dias: lesionado.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Espanha e Portugal será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.