Espanha x Japão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do Mundial feminino sub-20

Decisão acontece neste domingo (28), pela final do Mundial feminino; veja como acompanhar na TV

Espanha e Japão se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Nacional da Costa Rica, a partir das 23h (de Brasília), pela final do Mundial feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Atual vice-campeã, a Espanha está de volta à decisão da Copa do Mundo Feminina sub-20 depois de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A, com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto no mata-mata eliminou o México e a Holanda.

Do outro lado, o Japão segue com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo D com nove pontos, além de eliminar França e Brasil nas quartas e semi, respectivamente.

Prováveis escalações

Possível escalação do Japão: Chika Hirao; Hikaru Kitagawa, Nana Ichise, Ruka Norimatsu e Asato Miyagawa; Moriya Miyabi, Rin Sumida, Hina Sugita e Yui Hasegawa; Yuka Momiki e Mami Ueno.

Possível escalação da Espanha: Adriana Nanclares; Ane Alexpuru, A. Tejada, Silvia Lloris, Andrea Medina; Julia Hogado, Ariadna García, Fiamma; Mirari Uria, Inma Gabarro, Salma.

Desfalques da partida

Japão:

sem desfalques confirmados.

Espanha:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Espanha x Japão DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Nacional da Costa Rica - San José, Costa Rica HORÁRIO 23h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Japão

JOGO CAMPEONATO DATA Japão 3 x 3 França Mundial feminino sub-20 22 de abril de 2022 Brasil 1 x 2 Japão Mundial feminino sub-20 26 de abril de 2022

Espanha