Espanha x Inglaterra: prévia do jogo pela Liga das Nações da UEFA

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

A Espanha recebe a Inglaterra no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, em 15 de novembro, pela última rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. Atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha chega à partida já classificada para as quartas de final, enquanto a Inglaterra precisa de um resultado para consolidar sua posição no grupo. A bola rola às 15h45 (EST) e às 19h45 (GMT).

Campeã mundial vive ótima fase sob o comando de Luis Enrique

A Espanha venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. O título da Copa do Mundo conquistado no verão, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, deu o tom de uma fase de grupos em que a equipe de Luis de la Fuente não perdeu um ponto sequer. A seleção tem sido impecável, eficiente e dominante, contando com um elenco repleto de opções. Seus mais recentes artilheiros improváveis foram Alex Baena e Marc Pubill.

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Inglaterra mostra sua força

A Inglaterra também chega embalada a Madri após duas vitórias consecutivas sobre a Tchéquia na Liga das Nações, incluindo uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia. A equipe de Thomas Tuchel marcou muitos gols ao longo da fase de grupos, mas precisará melhorar defensivamente diante da atual campeã mundial. A Inglaterra perdeu o confronto anterior por 3 a 2 em Wembley, quando Harry Kane, recém-vencedor da Bola de Ouro, desperdiçou um pênalti, algo incomum para ele. Yamal, Baena e Mikel Oyarzabal marcaram para a Espanha naquele dia.

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Estatísticas e notícias sobre problemas físicos

Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal enfrentaram problemas de saúde, mas ambos devem voltar a integrar o grupo para este confronto.

Jude Bellingham, astro do Real Madrid, participou diretamente de 14 gols em seus últimos 13 jogos pela Inglaterra (8 gols e 6 assistências).

Em quatro dos últimos seis jogos da Espanha, seus adversários receberam um cartão vermelho.

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