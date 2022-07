Espanha x Finlândia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta sexta-feira (8), pela primeira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Espanha e Finlândia se enfrentam na tarde desta sexta-feira (8), no ML Stadium, a partir das 13h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo B da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Espanha sofreu baixas nas últimas semanas, antes da estreia nesta sexta: Hermoso e Putella, com lesões nos joelhos, desfalcam a equipe nesta edição da Euro.

Do outro lado, a Finlândia não tem problemas no elenco e promete dificultar a vida da forte rival.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Espanha: Panos; Battle, Paredes, Leon, Ouahabi; Bonmati, Abelleira, Guijarro; Garcia, Caldentey, Gonzalez.

Possível escalação do Finlândia: Korpela; Hyyrynen, Westerlund, Kuikka, Koivisto; Engman, Summanen, Alanen, Oling; Sallstrom, Franssi.

Desfalques da partida

Espanha:

Puttelas e Hermoso: lesionadas.

Finlândia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Espanha x Finlândia DATA Sexta-feira, 8 de julho de 2022 LOCAL Mk Stadium, Buckinghamshire - ING HORÁRIO 13h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Espanha

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Espanha Amistoso 1 de julho de 2022 Espanha 7 x 0 Austrália Amistoso 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Espanha Euro feminina 12 de julho de 2022 16h (de Brasília) Dinamarca x Espanha Euro feminina 16 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Finlândia

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 2 x 0 Finlândia Amistoso 2 de julho de 2022 Finlândia 1 x 5 Japão Amistoso 27 de junho de 2022

Próximas partidas