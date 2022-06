Partida acontece neste sábado (25), em amistoso internacional feminino; veja como acompanhar na internet

Espanha e Austrália se enfrentam neste sábado (25), no Estádio Nuevo Colombino, a partir das 16h30 (de Brasília), em amistoso internacional feminino. A partida terá transmissão ao vivo no Star+, no streaming.

Invicta há 21 jogos sendo 16 em casa, a Espanha busca ampliar a série positiva antes de encarar a Itália, no próximo dia 1, em Castel di Sangro.

Do outro lado, a Austrália, embalada com duas vitórias consecutivas contra a Nova Zelândia (2 a 1 e 3 a 1). Depois do compromisso contra as espanholas, a seleção terá pela frente Portugal antes de estrear no Campeonato Feminino do Sudeste Asiático.

Prováveis escalações

Possível escalação do ESPANHA: Paños; Andrea Pereira, Ivana, León; Sheila, Bonmati, Aleixandri, Olga; Putellas, Jenni Hermoso; Esther Gonzalez.

Possível escalação do AUSTRÁLIA: L. Williams; Carpenter, Kennedy, Polkinghorne, Catley; Gorry, Egmond; Raso, Fowler, Foord; Kerr.

Desfalques da partida

Espanha:

sem desfalques confirmados.

Austrália:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Espanha x Austrália DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Estádio Nuevo Colombino - Hueva, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Espanha

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 1 x 1 Brasil Amistoso 7 de abril de 2022 Escócia 0 x 2 Espanha Eliminatórias 12 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Espanha Amistoso 1 de julho de 2022 12h (de Brasília) Espanha x Finlândia Eurocopa Feminina 8 de julho de 2022 13h (de Brasília)

Austrália

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Austália 2 x 1 Nova Zelândia Amistoso 8 de abril de 2022 Austrália 3 x 1 Nova Zelândia Amistoso 12 de abril de 2022

Próximas partidas