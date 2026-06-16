Copa do Mundo - H Atlanta Stadium

O jogo Espanha x Arábia Saudita terá início no dia 21 de junho de 2026, às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 16h (horário de Greenwich).

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

Em uma das maiores surpresas do torneio até agora, a Espanha não conseguiu vencer Cabo Verde, estreante na competição, e teve que se contentar com um empate em 0 a 0, apesar de ter dominado todos os aspectos da partida. O goleiro Vozinha, de 40 anos, de Cabo Verde, foi o herói. A Arábia Saudita surpreendeu grande parte do mundo ao registrar um empate honroso por 1 a 1 com o Uruguai. O Grupo H está em um equilíbrio fascinante, com todas as quatro seleções com um ponto antes da segunda rodada.

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Jogadores-chave e técnico da Espanha

A Espanha pode causar perigo de qualquer lugar. Sob o comando do técnico Luis de la Fuente, tudo passa pelo metronomo do Manchester City, Rodri, que dita o ritmo e atua como o cimento da equipe. O jovem fenômeno Lamine Yamal e o empolgante ponta do Athletic Bilbao, Nico Williams, oferecem a ameaça ofensiva pelas laterais, enquanto o experiente jogador da Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, contribuiu com seis gols nas eliminatórias. O meio-campista do Arsenal, Mikel Merino, é um grande perigo em jogadas ensaiadas, e o atacante do Barcelona, Ferran Torres, será o ponto focal da equipe.

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Jogadores-chave e técnico da Arábia Saudita

O capitão veterano Salem Al-Dawsari foi o herói daquela vitória infame sobre a Argentina em 2022. O duas vezes Jogador do Ano da Ásia continua sendo o eixo central desta equipe com sua qualidade técnica pela esquerda. O meio-campista de 22 anos do Al Qadsiah, Musab Al-Juwayr, comandará o meio-campo. O lateral-direito do Lens, Saud Abdulhamid, é o único jogador da seleção saudita que atua fora do país. Os sauditas estão sob o comando do técnico grego Georgios Donis, que assinou contrato até julho de 2027 e assumiu o cargo apenas dois meses antes do torneio.

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Seleção da Espanha com 26 jogadores

Goleiros: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Atacantes: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta de Vigo).

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Seleção da Arábia Saudita com 26 jogadores

Goleiros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defensores: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, emprestado pela Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Meio-campistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Atacantes: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Notícias das equipes e escalações

Luis de la Fuente não tem lesões ou suspensões listadas nos dados confirmados da escalação da Espanha, e nenhuma escalação provável foi divulgada antes da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Georgios Donis também não tem lesões ou suspensões listadas para a Arábia Saudita, e nenhuma escalação confirmada está disponível neste momento. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Espanha conquistou duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, embora a qualidade desses resultados seja variada. Sua última partida terminou em um empate de 0 a 0 com Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo, em 15 de junho, após uma vitória por 1 a 3 sobre o Peru em um amistoso em 9 de junho. Resultados anteriores incluem um empate em 1 a 1 com o Iraque, um empate em 0 a 0 com o Egito e uma vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia. A Espanha marcou cinco gols e sofreu dois nessas cinco partidas, embora a incapacidade de converter chances contra Cabo Verde seja motivo de preocupação para De la Fuente.

A Arábia Saudita registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Uruguai na estreia na Copa do Mundo, em 15 de junho, antes do qual empatou em 0 a 0 com o Senegal, em 9 de junho. A vitória por 3 a 0 sobre Porto Rico, em 5 de junho, foi a única conquista nessa sequência, enquanto as derrotas para o Equador e a Sérvia em amistosos anteriores completam o quadro. Os Falcões Verdes marcaram cinco gols e sofreram seis nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas seleções ocorreu na Copa do Mundo da FIFA de 2006, em 23 de junho, quando a Espanha venceu a Arábia Saudita por 1 a 0. Antes disso, a Espanha venceu por 3 a 2 em um amistoso em maio de 2010 e por 5 a 0 em um amistoso em setembro de 2012. Nos três confrontos registrados, a Espanha venceu todos, marcando nove gols e sofrendo dois.

Classificação

No Grupo H, a Arábia Saudita ocupa atualmente a segunda posição, enquanto a Espanha está em terceiro após a primeira rodada de jogos.