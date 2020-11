Espanha x Alemanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em busca da vaga nas semifinais, as duas seleções se enfrentam na terça (17); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga nas semifinais da Liga das Nações, a recebe a , na terça-feira (17), às 16h45 (de Brasília), tentando retomar a liderança do Grupo 4. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Alemanha DATA Terça-feira, 17 de novembro de 2020 LOCAL Estádio La Cartuja - , ESP HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Espanhóis precisam vencer para ir às semis/ Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar na última rodada, com dois pênaltis desperdiçados por Sergio Ramos, a Espanha pereu a liderança do Grupo 4 justamente para a Alemanha. Agora, na última rodada, os dons da casa precisam vencer [ara se classificar às semifinais, qualquer outro resultado deixa a vaga com os alemães.

Provável escalação da Espanha: Simon; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Torres, Reguilon; Busquets, Merino, Ruiz; Oyarzabal, Morata, Moreno

Provável escalação da Equipe 2: Neuer; Ginter, Sule, Rudiger, Max; Gundogan, Kroos, Goretzka; Werner, Gnabry, Sane

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Espanha Liga das Nações 14 de novembro de 2020 1 x 1 Espanha Amistoso de seleções 11 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x 14 de junho de 2021 16h (de Brasília) Espanha x Eurocopa 19 de junho de 2021 16h (de Brasília)

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 3 x 1 Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Alemanha 1 x 0 Amistoso de seleções 11 de novembro de 2020

Próximas partidas