Espanha vence com gol de Sergio Ramos, próximo de recorde de artilheiro

Nos últimos oito jogos pela sua seleção, o zagueiro do Real Madrid fez sete gols

A seleção espanhola bateu a por 3 a 0, nesta segunda-feira (10), e despontou na liderança do Grupo F das Eliminatórias para a 2020. Sergio Ramos, de pênalti, abriu a contagem e aumentou uma marca que já era espetacular: nos últimos oito jogos pela , o zagueiro balançou as redes sete vezes. Álvaro Morata, também da marca da cal, e Mikel Oyarzabal finalizaram a contagem.

Foi o 20º tento de Sergio Ramos vestindo a camisa da seleção principal da Espanha. O número é tão marcante que alçou o jogador do à 11º na lista de maiores artilheiros de toda a história da equipe nacional, igualando o mítico Telmo Zarra – atacante que fez história pelo entre as décadas de 1940 e 50.

Nenhum zagueiro em atividade fez tantos gols, considerando a elite do futebol mundial, quanto Ramos. Levando em conta toda a história, o maior goleador de uma seleção também é espanhol: Fernando Hierro fez um total de 29 tentos, uma marca que ainda pode ser atingida pelo atual capitão espanhol.

Quando o assunto é a liderança histórica da artilharia em todos os tempos para zagueiros, aí Sergio Ramos precisa aumentar um pouco sua média. Em 17 temporadas no futebol internacional, ele balançou as redes em 107 oportunidades. O recordista é Ronald Koeman, holandês ídolo de e , que atualmente trabalha como treinador: ele fez 193 gols, inclusive o que deu o título da em 1992 para o Barça. Ao menos Sergio Ramos pode lembrar que na comparação com Koeman, ganha em tentos anotados em decisões europeias: foram dois.