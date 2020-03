Espanha se une e pede adiamento da Olimpíada de Tóquio 2020

País se junta a outras nações e pede que competição seja realizada em 2021

Por mais que sustente a ideia de realizar os de Tóquio 2020 mesmo com a pandemia do Coronavírus, a organização da competição se vê cada vez mais pressionada a adiar as . Desta vez, quem fez o apelo foi a Federação Espanhola de Futebol, que se uniu à atletas e outras nações em favor da decisão.

De acordo com a Reuters, "a organização começa a rascunhar possíveis alternativas". Ainda segundo uma das fontes a agência de notícias, entre as opções estariam a realização das Olímpiadas em 2021, 2022, ou até mesmo que a competição seja disputada sem presença do público.

Já outra pessoa entrevistada revelou que o Comitê Organizador já conta com a possibilidade de atrasar a competição em um mês ou 45 dias.

🚨 La RFEF pide el aplazamiento de los JJOO de Tokio 2020.



➡️ La salud debe prevalecer por encima de cualquier otra cuestión.



🔗 https://t.co/mDSBdguxAc pic.twitter.com/4NFMuDjSkV — RFEF (@rfef) March 21, 2020

A última instituição a somar forças quanto ao adiamento da competição foi a Federação Espanhola de Futebol. O presidente da entedidade, Luis Rubiales, assim como outras federações esportivas do país, enviou ao Comitê Olímpico Espanhol o pedido para que a competição seja disputada em 2021.