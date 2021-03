Espanha x Grécia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções estreiam nas Eliminatórias Europeias nesta quinta-feira (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Espanha e Grécia se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 16h45 (de Brasília), em Granada, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias, em buca da classificação para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Grécia DATA Quinta-feira, 25 de março de 2021 LOCAL Nuevo Los Cármenes - Granada, ESP HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A seleção espanhola quer uma vaga na Copa do Mundo de 2022 / Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta quinta-feira (25), às 16h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESPANHA

No último jogo oficial da Espanha, a seleção comandada por Luis Enrique goleou a Alemanha por 6 a 0 na Liga das Nações, e agora os campeões da Copa do Mundo de 2010 voltam as suas atenções para as eliminatórias, em busca da classificação para o Mundial.

Sergio Ramos sofreu mais uma lesão, mas está incluído na convocação apesar de sua entorse, enquanto Pedri também foi incluído, apesar de não iniciar entre os titulares.

Provável escalação da Espanha: David De Gea; Pedro Porro, Eric Garcia, Sergio Ramos, Diego Llorente; Sergio Busquets, Rodrigo, Thiago Alcantara, Pedri; Gerard Moreno, Ferran Torres.

GRÉCIA

Do outro lado, a Grécia não teve exatamente uma série de sucesso desde o seu histórico triunfo na Euro 2004.

Konstantinos Mavropanos, do sub-21, deve aparecer entre os 11.

Provável escalação da Grécia: Odysseas Vlachodimos; Pantelis Chatzidiakos, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Tsimikas, Athanasios Androutsos; Manolis Siopis, Andreas Bouchalakis, Zeca, Konstantinos Fortounis; Christos Tzolis, Vangelis Pavlidis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 1 x 1 Espanha Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Espanha 6 x 0 Alemanha Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Geórgia x Espanha Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 28 de março de 2021 14h (de Brasília) Espanha x Kosovo Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 31 de de março de 2021 16h45 (de Brasília)

GRÉCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Moldávia 0 x 2 Grécia Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Grécia 0 x 0 Eslovênia Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas