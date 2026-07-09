Espanha e França apresentam uma reclamação oficial à FIFA sobre a decisão desastrosa

As emissoras da França e da Espanha apresentaram uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre a decisão de incluir a “ExpressVPN” como patrocinadora oficial da Copa do Mundo de 2026.

As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam hoje à noite, quinta-feira, com um confronto emocionante entre França e Marrocos, enquanto a Espanha enfrenta a Bélgica amanhã, sexta-feira.

A ExpressVPN, um serviço de rede privada virtual (VPN) que protege a privacidade do usuário na internet, foi anunciada como parceira oficial da Copa do Mundo antes do início do torneio e apareceu em painéis publicitários durante as partidas.

No entanto, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, que liderou uma campanha contra a transmissão ilegal de futebol na Espanha, está insatisfeito com a divulgação do serviço de VPN na Copa do Mundo, pois seu uso pode dificultar que as autoridades rastreiem as pessoas que transmitem os jogos ilegalmente, segundo o jornal inglês “Metro”.

Tebas alegou no ano passado que os clubes da La Liga perdem até 700 milhões de euros (597 milhões de libras esterlinas) em receitas devido à transmissão ilegal de partidas de futebol.

Em uma carta à qual o jornal francês “L’Équipe” teve acesso, Tebas disse ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que a promoção do ExpressVPN “envia uma mensagem desastrosa para todo o ecossistema do futebol”.

Teibas escreveu em sua carta: “Escrevo em nome da Liga Espanhola para apresentar uma reclamação oficial sobre o recente anúncio do acordo de patrocínio firmado entre a FIFA e a ExpressVPN”.

A Liga Espanhola considera que esse acordo entra claramente em conflito com os princípios de proteção dos direitos audiovisuais do futebol, que devem reger as ações do órgão administrativo do futebol mundial.

Tebas destacou que a assinatura, pela FIFA, de uma parceria com uma empresa cujos serviços facilitam efetivamente a pirataria de conteúdo esportivo envia uma mensagem desastrosa para todo o sistema do futebol e coloca em risco os processos judiciais em andamento.

A Liga Espanhola de Futebol (La Liga), o canal beIN Sports France, o canal +Canal e outras organizações esportivas entraram com ações judiciais contra a ExpressVPN em vários países.

Ao mesmo tempo, a Associação de Proteção dos Programas Esportivos (APPS), que reúne todos os principais canais esportivos da França, escreveu uma carta a Infantino para expressar sua “profunda preocupação” em relação ao acordo de patrocínio da FIFA.

A carta também afirmava: “Considerando o papel e as responsabilidades da FIFA como órgão regulador do futebol mundial, acreditamos que seja necessária uma atenção especial para garantir que essas parcerias estejam em total consonância com o objetivo mais amplo de preservar a integridade, a sustentabilidade e o valor das competições esportivas, bem como sua exploração audiovisual”.

No ano passado, a grande emissora francesa +Canal obteve, por decisão do Tribunal de Justiça de Paris, uma ordem para que cinco provedores de VPN, incluindo a ExpressVPN, bloqueassem 203 nomes de domínio associados a sites de transmissão esportiva ilegais.

Em resposta às denúncias, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) declarou em comunicado ao jornal L’Équipe: “De acordo com os regulamentos e as melhores práticas de mercado, a FIFA realiza uma análise minuciosa e uma avaliação abrangente antes de assinar qualquer nova parceria comercial. Ela examinou cuidadosamente as possíveis implicações do acordo de patrocínio e tomou medidas para garantir que ele não prejudique os esforços dos detentores de direitos ou das partes interessadas.”

Em uma mensagem dirigida aos seus clientes, a empresa ExpressVPN alertou contra o uso de seu serviço em “atividades ilegais”.