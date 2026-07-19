Espanha é campeã mundial pela segunda vez após gol decisivo de Ferran Torres contra a Argentina

A Espanha conquistou, neste domingo, o título de campeã mundial pela segunda vez na história. A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente foi superior à Argentina durante praticamente toda a partida da final da Copa do Mundo, mas, mesmo assim, o placar permaneceu em 0 a 0 no tempo regulamentar. No segundo tempo da prorrogação, quando a Argentina estava com dez jogadores após o cartão vermelho recebido por Enzo Fernández, Ferran Torres marcou o único gol da partida no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey: 1 a 0.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez nada menos que três alterações na escalação titular em relação à semifinal contra a Inglaterra. Rodrigo De Paul, Nico González e Nahuel Molina entraram em campo no lugar de Leandro Paredes, Giuliano Simeone e Gonzalo Montiel, respectivamente. A Espanha entrou em campo com a mesma escalação da vitória por 2 a 0 sobre a França.

Apesar da abordagem surpreendentemente ofensiva da Argentina na fase inicial, a Espanha se mostrou mais perigosa desde o primeiro momento. Dani Olmo atuou, não pela primeira vez neste torneio, como ponto de apoio para Lamine Yamal, que, após um rebote na área, teve uma boa chance de gol. Emiliano Martínez estava atento e defendeu o chute do ponta-direita.

A Espanha dominou a posse de bola, o que fez com que a Argentina tentasse criar perigo principalmente por meio de passes longos. Isso gerou algumas situações de perigo. Por exemplo, Unai Simón saiu longe do gol e passou a bola nos pés de Julián Álvarez, cujo controle não foi suficiente para que ele pudesse pensar em uma tentativa real de gol.

Pouco depois, o árbitro Slavko Vincic causou espanto ao não mostrar cartão amarelo a Alexis Mac Allister após sua falta nas pernas de Olmo, que foi derrubado. Isso levou a uma partida mais física, com jogadores tentando vencer os duelos com habilidade e obter o benefício da dúvida de Vincic.

A partida teve momentos de grande tensão. A Argentina decepcionou muito no ataque, mas, ao mesmo tempo, manteve uma excelente organização defensiva. Além de um chute fraco de Mikel Oyarzabal, a Argentina não precisou ceder muito, embora Lisandro Martínez tenha recebido um cartão amarelo pouco depois por derrubar Oyarzabal perto da linha do meio-campo.

As câmeras estavam bastante focadas em Martínez naquele momento, que pouco depois sinalizou que precisava ser substituído. O ex-jogador do Ajax saiu por conta própria e foi substituído por Nicolás Otamendi. Com isso, o último acontecimento realmente digno de nota daquele primeiro tempo muito decepcionante também ficou registrado.

Um passe em profundidade dramático logo após o intervalo poderia ter sido fatal para a Argentina, não fosse pelo fato de que o chute de Álex Baena não teve direção suficiente e Martínez fez a defesa. Pela Argentina, Leandro Paredes entrou em campo e logo se destacou com algumas faltas astutas. Uma delas foi punida com cartão amarelo.

A Espanha foi assumindo cada vez mais o controle do jogo e, especialmente após a entrada de Ferran Torres, os europeus se mostraram a melhor equipe. Torres também recebeu alguns passes e certamente poderia ter aproveitado melhor sua cabeçada. Martínez, no entanto, foi melhorando ao longo da partida e atraía a bola como um ímã.

Messi ficou invisível por um bom tempo, até que, nos acréscimos, de repente ganhou algum espaço e seu chute foi bloqueado no último momento. A Espanha conseguiu contra-atacar e chegar ao gol por meio de Nico Williams, mas ele também esbarrou em Martínez. Pouco depois, Fernández exagerou na entrada e foi expulso após receber seu segundo cartão amarelo, o que resultou em cartão vermelho.

Após uma falta desajeitada de Paredes, que escapou do segundo cartão amarelo, a Espanha teve mais uma grande chance no tempo regulamentar. Yamal mandou a bola com precisão para o canto oposto, onde Martínez, com uma defesa espetacular, manteve a Argentina, agora com dez jogadores, viva mais uma vez.

Foi necessário recorrer à prorrogação e, logo após Nico Williams falhar por centímetros ao tentar cabecear para o gol, o atacante do Athletic Club marcou aproveitando o rebote. Vincic apitou imediatamente após uma suposta falta de Mikel Merino em Otamendi, que caiu ao chão após um leve toque no pé. O VAR Bastian Dankert não interveio.

A Argentina fez de tudo para chegar à disputa de pênaltis. A equipe de Scaloni também tentou desestabilizar a Espanha com pequenas faltas sorrateiras. Assim, Nicolás Tagliafico agarrou-se com ênfase a Yamal, que visivelmente não gostou nada disso e se virou irritado.

Apesar disso, a Espanha teve uma enorme oportunidade de abrir o placar, quando Merino, em posição livre, cabeceou para fora. A frustração aumentou visivelmente, embora De la Fuente tenha feito de tudo para manter seus jogadores concentrados. E isso surtiu efeito.

Um minuto após o início do segundo tempo da prorrogação, Williams fez um excelente passe de cabeça para Ferran, que foi mais rápido que todos os defensores argentinos e deixou Martínez para trás: 0 a 1. O atacante do FC Barcelona parecia então marcar o 0 a 2, mas, dessa vez, houve um impedimento mínimo e a bandeira foi levantada corretamente.

Nos últimos instantes da partida, a Argentina ainda chegou perto de marcar algumas vezes. Giuliano Simeone, em especial, teve a chance de levar seu país para a disputa de pênaltis, mas o atacante do Atlético de Madrid não conseguiu finalizar dentro da área. Assim, não houve segundo título mundial consecutivo para a Argentina. Na Espanha, comemora-se o primeiro título mundial desde 2010.