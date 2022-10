Espanha x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

De olho na Copa do Mundo 2023, times se enfrentam nesta terça-feira (11); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Espanha e Estados Unidos entram em campo na tarde desta terça-feira (11), em Pamplona, às 15h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. A partida não será transmitida para o Brasil.

As espanholas empataram com a Suécia em amistoso. Já as americanas vêm de derrota para a Inglaterra.

Prováveis escalações

Escalação do provável Espanha: María Rodríguez, Hernández, Gálvez, Ivana, Olga, Zornoza, Abelleira, Guerrero, Redondo, Castillo e Gonzalez.

Escalação do provável EUA: Naeher, Huerta, Cook, Girma, Fox, Horan, Sullivan, Rodman, Rapinoe, Lavelle e Smith.

Desfalques

Espanha

sem desfalques confirmados.

EUA

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: estádio Reyno de Navarra, Pamplona - ESP