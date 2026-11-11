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Raul Gonzalez, ídolo do Real Madrid, foi oficialmente apresentado como novo técnico do Real Oviedo, clube da segunda divisão espanhola. O ex-atacante expressou enorme orgulho e entusiasmo ao assumir o cargo e estabeleceu um objetivo claro: conquistar o acesso à La Liga.

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Raul inicia nova etapa como treinador do Real Oviedo

Ídolo do Real Madrid, Raul Gonzalez iniciou oficialmente seu trabalho como treinador do Real Oviedo, clube da segunda divisão espanhola, comandando seu primeiro treino no El Requexón antes da apresentação oficial no estádio Carlos Tartiere. Ao lado do diretor esportivo David Fernández, o ex-atacante falou com entusiasmo sobre o novo desafio.

Raul substitui o demitido Julian Calero e assume um projeto apoiado por proprietários ambiciosos e uma torcida apaixonada.

Desde o primeiro dia, o novo treinador deixou claro seu principal objetivo: levar o Oviedo de volta à elite do futebol espanhol.

Objetivo é conquistar o acesso à La Liga

Durante sua apresentação oficial, Raul ressaltou que um clube da grandeza e da tradição do Oviedo deve buscar constantemente o mais alto nível.

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“Estando no Real Oviedo, o objetivo não pode ser outro senão estar na primeira divisão”, afirmou Raul.

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Ao explicar o que o convenceu a aceitar o cargo depois de receber outras propostas, acrescentou: “Fui procurado por outros clubes, mas esses proprietários me convenceram. São sérios, ajudam a cidade há algum tempo, têm um centro esportivo em desenvolvimento e são fundamentais para o crescimento contínuo. Encontrei pessoas na direção esportiva e na administração geral, conversei com Cazorla, com César, e sinto que este é um lugar onde posso fazer o que quero.”

Identidade ofensiva e experiência de liderança

Raul apresentou sua visão tática para a equipe e destacou que pretende formar um time dinâmico e agressivo, que tenha uma forte conexão com a torcida no Carlos Tartiere.

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“Queremos criar uma identidade para o time, uma equipe com a qual a torcida se identifique, uma equipe com uma identidade forte, que busque gols”, explicou Raul. “Gosto de um time vertical, agressivo, que busque gols e saiba defender… Vamos tentar estar bem posicionados e lutar pelo nosso objetivo.”

Ao refletir sobre como sua carreira como jogador e sua experiência de liderança influenciarão seu trabalho como treinador, afirmou: “Tivemos a sorte de estar no Real Madrid, de ser capitão, de ajudar muitos companheiros. Há semelhanças, algumas diferenças, e essa experiência nos ajuda a entender os jogadores.”

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Primeiro teste e especulações sobre o Bernabeu

Com apenas alguns treinos para preparar a equipe, Raul fará sua estreia como treinador neste sábado, em casa, contra o Girona FC. Ele, porém, não poderá contar com Enzo Perez, jogador de seleção que está emprestado ao clube.

Questionado por jornalistas se o cargo no Oviedo seria um passo rumo ao comando do time principal do Real Madrid, Raul descartou completamente a especulação.

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“Eu me vejo no Real Madrid no futuro? Eu me vejo ficando aqui. Foi aqui que me deram a oportunidade e a confiança. E estou muito feliz. Não consigo parar de sorrir; sou um privilegiado por poder treinar este time todos os dias”, concluiu.