Esnobado pela Argentina, Aguero é eleito melhor do mês na Premier League

Fora da convocação da Argentina feita pelo treinador interino Lionel Scaloni nena última sta quinta-feira (7), o astro Sergio Aguero, do Manchester City, conquistou o prêmio de melhor jogador do mês, depois de uma série de apresentações em fevereiro.

Com sete gols marcados em quatro jogos, o atacante ajudou a sua equipe a recuperar a liderança da Premier League apesar do Liverpool ter um jogo a menos.

Aguero levou a melhor sobre nomes como Ashley Barnes (Burnley), Sean Longstaff (Newcastle), Sadio Mané, Virgil Van Dijk (Liverpool), Paul Pogba, Luke Shaw (Manchester United) e Wilfried Zaha (Crystal Palace).

