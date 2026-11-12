Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!

Eslovênia x Suíça: horário do jogo

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Na Liga B da Nations League da UEFA, a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas seleções disputam pontos importantes na briga pela liderança do grupo.

A Eslovênia tem mostrado irregularidade nesta edição da Nations League. Depois de empatar com a Escócia na estreia e perder para a Suíça, a equipe de Bošjan Cesar voltou ao caminho das vitórias contra a Macedônia do Norte e a Escócia, mas segue sob pressão no grupo.

A Suíça chega a Liubliana como líder do grupo. A equipe de Murat Yakin venceu as quatro partidas disputadas até agora na Nations League e, com isso, consolidou-se na primeira posição. A derrota para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo é a única mancha em uma temporada forte até aqui.

Yakin não poderá contar com Granit Xhaka. O capitão e organizador do meio-campo está fora por causa de uma lesão na panturrilha, um desfalque significativo para uma equipe que depende de sua experiência no setor central. Miro Muheim também não está disponível.

Para a Eslovênia, o jogo em casa é uma oportunidade de diminuir a distância para o líder. Jan Oblak e Benjamin Šeško representam a qualidade individual que Cesar precisa fazer valer para vencer a Suíça.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontrará abaixo todas as informações sobre a transmissão, o streaming e o horário de início.

Assuntos da semana: como chegam Eslovênia e Suíça?

A Eslovênia chega com um retrospecto misto nos últimos cinco jogos oficiais: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na Nations League, a equipe venceu a Escócia por 2 a 1 em sua partida mais recente, mas antes havia perdido para a Suíça por 2 a 1. Ao todo, a Eslovênia marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

A Suíça mostra bem mais estabilidade: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na Nations League, a equipe de Yakin venceu as quatro partidas, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre a Escócia e outro por 2 a 1 sobre a Eslovênia. Apenas a derrota para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo (3 a 1) interrompeu a sequência de vitórias. Ao todo, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco nesse período.

Eslovênia x Suíça: escalações

Eslovênia x Suíça: desempenho recente

Eslovênia x Suíça: histórico de confrontos diretos

Eslovênia x Suíça: tabelas de classificação