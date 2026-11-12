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Liga das Nações B
team-logoEslovênia
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoSuíça
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Eslovênia x Suíça ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Eslovênia x Suíça
Eslovênia
Suíça
Liga das Nações B

Na Liga B da Liga das Nações da UEFA, a Eslovênia enfrenta a Suíça. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Eslovênia x Suíça: horário do jogo

crest
Liga das Nações B - Rodada 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Na Liga B da Nations League da UEFA, a Eslovênia recebe a Suíça no Estádio Stožice, em Liubliana. As duas seleções disputam pontos importantes na briga pela liderança do grupo.

A Eslovênia tem mostrado irregularidade nesta edição da Nations League. Depois de empatar com a Escócia na estreia e perder para a Suíça, a equipe de Bošjan Cesar voltou ao caminho das vitórias contra a Macedônia do Norte e a Escócia, mas segue sob pressão no grupo.

A Suíça chega a Liubliana como líder do grupo. A equipe de Murat Yakin venceu as quatro partidas disputadas até agora na Nations League e, com isso, consolidou-se na primeira posição. A derrota para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo é a única mancha em uma temporada forte até aqui.

Yakin não poderá contar com Granit Xhaka. O capitão e organizador do meio-campo está fora por causa de uma lesão na panturrilha, um desfalque significativo para uma equipe que depende de sua experiência no setor central. Miro Muheim também não está disponível.

Para a Eslovênia, o jogo em casa é uma oportunidade de diminuir a distância para o líder. Jan Oblak e Benjamin Šeško representam a qualidade individual que Cesar precisa fazer valer para vencer a Suíça.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontrará abaixo todas as informações sobre a transmissão, o streaming e o horário de início.

Assuntos da semana: como chegam Eslovênia e Suíça?

A Eslovênia chega com um retrospecto misto nos últimos cinco jogos oficiais: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na Nations League, a equipe venceu a Escócia por 2 a 1 em sua partida mais recente, mas antes havia perdido para a Suíça por 2 a 1. Ao todo, a Eslovênia marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

A Suíça mostra bem mais estabilidade: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na Nations League, a equipe de Yakin venceu as quatro partidas, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre a Escócia e outro por 2 a 1 sobre a Eslovênia. Apenas a derrota para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo (3 a 1) interrompeu a sequência de vitórias. Ao todo, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco nesse período.

SVN

SVN - Sequência

CRO
D2-1
SCO
E0-0
MKD
V2-0
SUÍ
D2-1
SCO
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SUÍ

SUÍ - Sequência

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eslovênia x Suíça: escalações

Prováveis escalações de Eslovênia x Suíça

5-4-1
Eslovênia crest
Eslovênia
SVN
Formação
Suíça crest
Suíça
SUÍ
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakS. KuzmicS. KuzmicD. BrekaloD. BrekaloJ. BijolJ. Bijolteam-logoZ. KarnicnikV. DrkusicV. DrkusicM. ZabukovnikM. ZabukovnikD. SturmD. Sturmteam-logoA. Matkoteam-logoA. Gnezda CerinZ. VipotnikZ. VipotnikG. KobelG. KobelN. ElvediN. ElvediM. AkanjiM. AkanjiR. RodriguezR. RodriguezS. BritschgiS. BritschgiD. SowD. SowV. SierroV. SierroF. RiederF. RiederD. NdoyeD. NdoyeR. FreulerR. FreulerZ. AmdouniZ. Amdouni
Suíça crest
Suíça
SUÍ
5-4-1
Eslovênia

Time titular

Suíça

Técnico

  • B. Cesar
  • M. Yakin

Eslovênia x Suíça: desempenho recente

SVN

SVN - Sequência

CRO
D2-1
SCO
E0-0
MKD
V2-0
SUÍ
D2-1
SCO
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SUÍ

SUÍ - Sequência

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eslovênia x Suíça: histórico de confrontos diretos

Confrontos

EslovêniaEmpateSuíça
1
1
3
Liga das Nações B
Suíça badge
Suíça
SUÍ
2
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
0
Suíça badge
Suíça
SUÍ
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
0
FJ
European Championship Qualification
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
2
FJ
European Championship Qualification
Eslovênia badge
Eslovênia
SVN
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
0
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Eslovênia x Suíça: tabelas de classificação

UEFA Nations League B Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SuíçaSuíçaSUÍ
4400111+1012
V
V
V
V
2
EslovêniaEslovêniaSVN
421153+27
V
D
V
E
3
EscóciaEscóciaSCO
411235-24
D
V
D
E
4
Macedônia do NorteMacedônia do NorteMKD
4004010-100
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento
Play-off do Rebaixamento

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