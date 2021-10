Escudo do Liverpool: qual é o significado da frase e qual é o pássaro no símbolo?

"You'll Never Walk Alone" escrito no topo e uma ave misteriosa estão presentes no símbolo dos Reds; entenda de onde vem essas simbologias

Um belo escudo precisa de um significado memorável para complementar sua história. Esse é o caso do símbolo do Liverpool, com um grande pássaro no meio, na cor vermelha, como as letras do nome do clube, além da frase "You'll Never Walk Alone" , numa espécie de verde pastel.

Aos lados do escudo, tochas acesas e seu ano de fundação, 1892, logo abaixo. Vários detalhes e muitos segredos.

Qual o pássaro representado no símbolo? O que significa a frase no topo do brasão? Veja a seguir.

Qual é a ave representada no escudo do Liverpool?

(Foto: LFC / Nike)

Na verdade, o pássaro em si não existe, mas está no escudo desde os primórdios do clube. O brasão, no início, só aparecia nas finais das competições, e então, no jogo que decidiria o campeão da FA Cup de 1950, o Liver Bird apareceu finalmente, em branco e num fundo vermelho. Desde então, permaneceu em todas as alterações.

Existem algumas versões diferentes para o surgimento deste animal. Uma história contada com mais certeza envolve a águia presente no brasão de João "Sem-Terra", rei inglês que assinou a carta de fundação de Liverpool, que trazia uma folha em seu bico, assim como a ave que aparece como símbolo da cidade.

Uma lenda diz que, depois da Guerra Civil inglesa, no século XII, o escudo sumiu e foi redesenhado como um pássaro sem espécie classificável, mas semelhante aos Cormorões, ou Corvos-Marinhos, ave pesqueira frequentemente vista nos portos na época.

De onde vem a frase "You'll Never Walk Alone" do escudo do Liverpool?

(Foto: Getty)

Você nunca andará sozinho. Um significado um tanto literal do inglês, mas que é tão grande aos Reds, a ponto de ter a frase escrita no símbolo.

Em 1992, esta frase foi atribuida ao escudo pois, como cantado atualmente nos jogos, da o nome ao hino do Liverpool. A música com essa nomeação, na verdade, foi composta para o musical da Broadway, Carousel, de 1945. Escute clicando aqui .

O Liverpool e sua torcida acabaram atribuindo como sua música principal nos estádios, com uma bela letra que diz: "Caminhe, caminhe com esperança em seu coração; e você nunca caminhará sozinho; você nunca caminhará sozinho!"