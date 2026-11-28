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O presidente do Estudiantes, Juan Sebastian Veron, demonstrou confiança antes da final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu. De volta ao mesmo estádio e diante do mesmo adversário da conquista do primeiro título continental do clube, inspirado por seu pai, Juan Ramon, em 1968, Veron acredita que uma nova geração pode aproveitar a oportunidade.

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Veron confia no Estudiantes antes do duelo com o Palmeiras

Segundo a ESPN, o presidente do Estudiantes, Juan Sebastian Veron, afirmou confiar plenamente em seu elenco ao chegar ao Uruguai para a final da Libertadores da CONMEBOL contra o Palmeiras, neste sábado, no Estádio Centenário. Após eliminar o Flamengo nos pênaltis, no Maracanã, para chegar à decisão, o time argentino está a uma vitória de seu quinto título continental.

“A expectativa é fazer uma grande partida, e temos certeza de que vamos conseguir, porque o time vem jogando bem”, disse Veron. “Não precisamos dizer muita coisa aos jogadores, porque eles sabem onde estão e quanto lutaram para chegar aqui. É claro que a torcida está ao lado deles. Da nossa parte, só temos palavras de gratidão.”

“Esses lugares são para poucos, e nós somos um deles”

O ex-meia da Inter de Milão e da Lazio destacou a importância de ajudar uma geração mais jovem de jogadores do Estudiantes a lidar com a pressão de uma decisão continental, além de buscar força no apoio local em Montevidéu.

“Acho que faz parte do processo viver esses momentos. Apesar do nervosismo e de tudo o que está em jogo, é preciso saber que esses lugares são para poucos, e nós somos um deles”, observou. “Felizmente, isso aconteceu conosco muitas vezes ao longo da nossa história. Agora está acontecendo de novo, e outras gerações estão vivendo essa experiência. Apesar das diferenças, argentinos e uruguaios têm uma maneira muito parecida de enxergar o futebol, e dá para sentir isso.”

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Uma notável história da família Veron, de 1968 a 2026

O confronto tem um peso histórico extraordinário para a família Veron: o Estudiantes reencontra o mesmo adversário e o mesmo estádio da conquista de sua primeira Libertadores, em 1968. Naquela ocasião, o pai de Juan Sebastian, Juan Ramon “La Bruja” Veron, marcou nos três jogos da final, incluindo a vitória decisiva por 2 a 0 no Estádio Centenário, antes de ajudar o clube a conquistar o tricampeonato em 1969 e 1970.

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Mais tarde, após voltar da Europa, o ex-meia do Manchester United e do Chelsea foi capitão do Estudiantes na conquista de sua quarta Libertadores, contra o Cruzeiro, em 2009. Ainda assim, sempre manteve suas conquistas em perspectiva diante do legado do pai. “No Estudiantes, ganhei três títulos, mas meu pai ganhou cinco... em quase todos eles, foi um jogador fundamental ou o protagonista absoluto”, refletiu certa vez. Também recordou: “Nunca senti nenhum tipo de pressão além da que vinha de mim mesmo.”

De capitão em campo a presidente na tribuna

Veron assumiu a presidência do clube pela primeira vez em 2014. Agora, acompanha a final da tribuna dos dirigentes, em vez de usar a braçadeira de capitão no meio-campo.

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“Como jogador, tenho boas lembranças do Centenário. Espero ter uma satisfação semelhante como dirigente do clube”, concluiu Veron antes do início da partida de sábado, em Montevidéu.