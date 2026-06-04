Escoteiros lotam a arquibancada para torcer por jogador do Feyenoord

Anis Hadj Moussa foi o herói da vitória da Argélia na partida de despedida contra a seleção holandesa (0 a 1), realizada na quarta-feira no estádio De Kuip. O belo gol marcado aos 86 minutos foi assistido da arquibancada por vários olheiros, segundo garantiu Dennis te Kloese, diretor geral e técnico que está deixando o Feyenoord.

Hadj Moussa, que entrou como reserva, avançou pela lateral direita e, em seguida, chutou com efeito no canto esquerto, passando por Bart Verbruggen. O zagueiro Jorrel Hato não conseguiu parar o ala argelino do Feyenoord.

“Hadj Moussa ainda marcou um belo gol contra a Holanda. Um bom rapaz, sempre esteve em forma e se empenha muito”, elogia Te Kloese em uma entrevista detalhada ao De Telegraaf, dirigindo-se a Hadj Moussa.

“Devido ao seu estilo, isso nem sempre é visível, mas ele é realmente um bom jogador. Custou-nos apenas três milhões de euros. Contra a Seleção Holandesa, havia muitos clubes na arquibancada de olho nele…”, o dirigente, que está de saída, sabe que o jogador do Feyenoord é acompanhado de perto por clubes estrangeiros.

O ponta de 24 anos, que causou dor à Seleção Holandesa no De Kuip, ainda tem contrato com o Feyenoord por mais quatro temporadas, até meados de 2030. O Transfermarkt estima seu valor de transferência atual em 23 milhões de euros.

Segundo Hadj Moussa, não é certo que ele tenha jogado pela última vez no De Kuip na quarta-feira. “Ainda estou sob contrato com o Feyenoord. Enquanto for assim, a resposta é não”, afirmou ele ao Algemeen Dagblad.

O ponta do Feyenoord tem, de qualquer forma, uma clara preferência pela Premier League. Segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri, o Newcastle United acompanha de perto os desdobramentos em torno do argelino.