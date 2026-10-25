Passaram-se 18 anos, e Marc Ingla, então vice-presidente do Barcelona para assuntos esportivos, ainda guarda como um tesouro, dentro de uma das gavetas de seu escritório, o pen drive que lhe foi entregue por José Mourinho durante a reunião que os uniu em Lisboa, quando o treinador português era um dos principais candidatos a suceder Frank Rijkaard no cargo de técnico no Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", isso ocorreu na primavera de 2008, quando o Barcelona cambaleava em razão de um estado de autocomplacência que havia tomado conta de boa parte do elenco.

E, com a diretoria prevendo uma segunda temporada consecutiva sem títulos, começou a buscar soluções por meio de uma mudança radical no rumo da equipe.

Mourinho, o técnico mais polêmico daquele período, havia ficado sem clube após sua saída surpreendente do Chelsea no início da temporada, apesar de seus sucessos anteriores com Porto e Chelsea.

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E Jorge Mendes, seu influente empresário, estava ciente do desejo de José e de sua família de retornar a Barcelona.

Após uma experiência satisfatória de quatro anos de residência em Barcelona, durante os quais trabalhou como auxiliar dos treinadores Bobby Robson e Louis van Gaal, Mendes propôs a realização de uma reunião em Lisboa.

A reunião ocorreu em uma das salas de reunião dos escritórios da empresa Gestifute, na capital portuguesa, onde Ingla compareceu sozinho, depois que Txiki Begiristain, o diretor esportivo, se desculpou no dia anterior por não poder comparecer, alegando um compromisso pessoal que não podia adiar.

Mas a verdade é que o ex-integrante do dream team não estava muito entusiasmado com essa opção, pois preferia a contratação de Pep Guardiola, que havia acabado de iniciar sua carreira como treinador no time reserva.

Após a troca das saudações habituais, o técnico do Setúbal tirou de um de seus bolsos um pen drive branco, que continha uma apresentação detalhada de 27 páginas, por meio da qual mostrava como seria o Barcelona sob seu comando.

No que pareceu ser uma homenagem a Johan Cruyff, com quem não mantinha uma boa relação, Mourinho se apegou ao esquema 4-3-3, com suas diversas evoluções táticas, como o sistema de jogo do qual não se podia abrir mão.

Ele também enfatizou a necessidade de usar a bola em todos os treinos, à semelhança do que fazia Cruyff, inclusive nas sessões dedicadas à preparação física.

A apresentação incluiu ainda uma análise extensa do elenco, durante a qual Mourinho questionou a possibilidade de permanência de Ronaldinho, enquanto demonstrou inclinação a manter Samuel Eto'o e Deco.

Em contrapartida, colocou Sylvinho, Lilian Thuram e Javier Saviola na lista de jogadores cotados para a saída, além de levantar questionamentos sobre o papel de Edmílson, Oleguer e Zambrotta no elenco da equipe.

Ainda assim, o treinador português não abordou o tema das novas contratações, mas falou sobre a possibilidade de contar com ex-jogadores do clube em sua comissão técnica, como Luis Enrique, Xavi Ferrer e Sergi Barjuán, com os quais já havia trabalhado durante sua passagem anterior pelo Barcelona.

Já o ponto que registrou o maior atrito foi sua relação com os meios de comunicação, pois lhe foi apontada a necessidade de melhorar seu relacionamento com os jornalistas, após os confrontos que marcaram os últimos duelos entre Chelsea e Barcelona nas fases eliminatórias, durante os quais Mourinho mostrou os piores lados de sua personalidade.

O mau final de temporada havia selado o destino de Rijkaard, que levou o Barcelona à conquista de dois títulos do Campeonato Espanhol e de um título da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe havia encerrado a temporada com grande desvantagem em relação ao Real Madrid comandado por Bernd Schuster no Campeonato Espanhol, e seus jogadores foram obrigados a formar um corredor de honra para saudar a equipe merengue no estádio Santiago Bernabéu, além de se despedirem da Liga dos Campeões da Europa nas semifinais diante do Manchester United.

E quando chegou o momento de escolher o treinador substituto, Joan Laporta ouviu novamente o conselho de Cruyff, que apoiou claramente a opção de Begiristain pela contratação de Pep Guardiola.

E assim começaram a tomar forma os contornos do melhor time da história do Barcelona, em paralelo ao despontar do astro Lionel Messi, enquanto Mourinho, que se sentiu humilhado pelo fato de sua candidatura ter sido ignorada, se transformou no maior inimigo do clube catalão.