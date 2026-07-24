Escolheu uma linguagem diferente: Infantino elogia a Argentina apesar da tempestade de críticas e da investigação da FIFA

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), enviou uma mensagem oficial de felicitações a Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina, apesar da derrota da seleção do seu país na final da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha por um a zero após o prolongamento.

A Federação Argentina de Futebol publicou no seu site oficial o texto da mensagem que Infantino enviou a Tapia, que incluiu um grande elogio ao percurso da seleção da "Albiceleste" no torneio, apesar da polêmica que acompanhou a equipe durante a disputa do Mundial.

Elogio ao esforço da Argentina

Infantino disse na sua mensagem: "No magnífico estádio de Nova York-Nova Jersey, a Argentina conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo de 2026, após uma final emocionante diante da Espanha. Gostaria de reiterar as mais calorosas felicitações por este importante sucesso para o futebol argentino. A Copa do Mundo permanecerá na nossa memória como uma celebração inesquecível do esporte, marcada por partidas magníficas, pelo surgimento de novos talentos, pela presença das maiores estrelas do esporte e pelo ambiente excecional nos estádios lotados de torcedores".

O presidente da FIFA elogiou o desempenho apresentado pela seleção argentina, considerando que o seu percurso contribuiu de forma significativa para o sucesso do torneio, ao dizer: "O magnífico desempenho da Albiceleste contribuiu de forma decisiva para tornar esta edição um evento excecional que atraiu milhões de apaixonados por futebol em todo o mundo".

Infantino pediu a Tapia que transmitisse as suas felicitações a todos os membros da seleção, dizendo: "Envio as minhas sinceras felicitações a todos os que contribuíram para alcançar este magnífico resultado: os jogadores, o treinador Lionel Scaloni, as comissões técnica e médica e, claro, a numerosa torcida que apoiou e incentivou a equipe ao longo de todo o torneio".

E acrescentou: "Estas conquistas são sempre fruto de trabalho árduo, profissionalismo e grande atenção aos detalhes, mas também são produto da paixão, do comprometimento e do amor por este magnífico esporte. Tudo isso augura um futuro muito promissor e abre, sem dúvida, o caminho para mais grandes sucessos do futebol argentino".

No encerramento da sua mensagem, Infantino dirigiu palavras amistosas a Tapia, que também é membro do conselho da Federação Internacional de Futebol, dizendo: "Desejo-lhe todo o sucesso nas próximas competições e espero vê-lo muito em breve".

Esta não foi a primeira vez que Infantino enviou uma mensagem à Argentina após o fim da Copa do Mundo, pois enviou palavras semelhantes através da sua conta na plataforma Instagram na última terça-feira.

Infantino ignora a polêmica

Infantino não abordou na sua mensagem a polêmica que acompanhou o percurso da seleção argentina no torneio, apesar das críticas dirigidas por algumas seleções e observadores a respeito de decisões de arbitragem que levantaram pontos de interrogação.

Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, havia criticado algumas decisões de arbitragem após a eliminação da sua equipe diante da Argentina nas oitavas de final, considerando que algumas situações beneficiaram o antigo campeão mundial.

Alguns lances durante o torneio também geraram ampla polêmica, além das cenas que se seguiram à final, depois de vários jogadores da Argentina terem sido alvo de críticas devido a atritos com jogadores da Espanha.

A partida final registrou vários episódios de violência, com destaque para a expulsão de Enzo Fernández após a sua entrada dura sobre Pau Cubarsí, além da agressão de Leandro Paredes a alguns dos jogadores da seleção espanhola após o apito final.

A polêmica não parou por aí, pois os jogadores da Argentina decidiram dirigir-se à sua torcida e não acompanhar o levantamento da taça pela seleção espanhola, num lance que gerou polêmica.

A FIFA anunciou a abertura de uma investigação oficial sobre as cenas que se seguiram à partida final.

Disse no seu comunicado: "Após avaliar os relatórios da partida final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, e em conformidade com o artigo 36 do Código Disciplinar da FIFA, a Comissão Disciplinar designou um procurador disciplinar e de ética para investigar possíveis violações do código relacionadas com os acontecimentos do pós-jogo".

O comunicado acrescentou: "Detalhes adicionais serão comunicados pela Comissão Disciplinar da FIFA assim que o relatório do procurador estiver concluído".

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