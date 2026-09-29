O hype repentino significou, para o goleiro de 40 anos, sobretudo uma grave perda de privacidade. "Se eu pudesse escolher entre a minha vida de hoje e a minha vida de antes, escolheria a minha vida de antes", revelou Vozinha em entrevista ao jornal.

O goleiro, que em agosto foi recebido como um astro do rock no tradicional clube chileno Colo Colo Santiago de Chile, lamenta a perda de sua tranquilidade e de sua paz. Em público, a enorme fama está se tornando cada vez mais um teste de resistência para o candidato à eleição de melhor goleiro do mundo.

"Quando vou a um restaurante, sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedindo um autógrafo", relatou. "Pior ainda: alguém me filma." Na visão do cabo-verdiano, o público frequentemente ignora o outro lado do sucesso: "Muitas pessoas querem ser famosas e estar em público, mas veem apenas os lados positivos dessa realidade."

Os efeitos do hype agora também atingem o círculo mais próximo de Vozinha. Sua mãe recebe visitas diárias de torcedores em sua cidade natal, enquanto seu pai, mais reservado, aprendeu a manter distância. Segundo Vozinha, ambos ainda precisam aprender a impor limites: "Eu não estou lá, então não posso ajudá-los."

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Quantos seguidores o goleiro de Cabo Verde, Vozinha, ganhou em torno da Copa do Mundo de 2026?

A ascensão do goleiro havia viralizado em torno da Copa do Mundo: antes da fase final nos Estados Unidos, Canadá e México, seu perfil no Instagram registrava menos de 50 mil seguidores. No fim de semana da final, o número subiu para mais de 29 milhões. Pouco mais de dois meses após o torneio, sua conta ainda tem cerca de 28,4 milhões de seguidores.

O alcance conquistado significa para Vozinha uma grande quantidade de consultas comerciais. "Eu sei que, durante a Copa do Mundo, muitas empresas e marcas quiseram trabalhar comigo", disse ele. Embora não saiba quais propostas virão no futuro, ele deixa claro na escolha de seus parceiros publicitários: não haverá cooperação com empresas dos setores de tabaco, álcool ou apostas esportivas.

Originalmente, o goleiro havia planejado encerrar sua trajetória na seleção após a Copa do Mundo. Como, no entanto, continua se sentindo em forma, ele dará continuidade, por ora, à sua carreira com a camisa de Cabo Verde. Atualmente, ele disputa com a seleção os jogos das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Após uma derrota por 3 a 1 na estreia contra Mali, a equipe enfrenta Ruanda na terça-feira.