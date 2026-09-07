Escolhas do L'Équipe: Messi lidera a seleção histórica da Liga dos Campeões e Cristiano fica de fora

O jornalista francês Vincent Duluc, um dos mais destacados redatores do jornal "L'Équipe", escolheu sua seleção ideal ao longo da história da Liga dos Campeões da Europa, que ficou sem o astro português Cristiano Ronaldo, maior artilheiro histórico da competição, e também não incluiu nenhum jogador francês.

A seleção de Duluc reuniu um grupo dos maiores mitos da competição, ao longo de mais de sete décadas, desde a estreia da Copa da Europa em 1955 até a era da Liga dos Campeões em seu formato moderno, buscando equilibrar a era da Copa dos Clubes Campeões Europeus antes de 1992 e a era moderna da competição após a mudança de seu sistema.

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As escolhas de Duluc foram as seguintes:

Goleiro: Ray Clemence "Liverpool"

Lateral-direito: Dani Carvajal "Real Madrid"

Zagueiro: Franz Beckenbauer "Bayern de Munique"

Zagueiro: Franco Baresi "Milan"

Lateral-esquerdo: Paolo Maldini "Milan"

Meio-campo: Luka Modric "Real Madrid"

Meio-campo: Andrés Iniesta "Barcelona"

Ponta-esquerda: Lionel Messi "Barcelona"

Armador: Johan Cruyff "Ajax"

Ponta-direita: George Best "Manchester United"

Atacante: Alfredo Di Stéfano "Real Madrid"

A tradicional competição continental terá início amanhã, terça-feira, dia que verá uma partida de peso entre Real Madrid e Inter de Milão, no estádio Santiago Bernabéu, além do confronto entre Porto e Manchester City, e Borussia Dortmund e Villarreal.

O Paris Saint-Germain detém o título da Liga dos Campeões da Europa nas duas últimas edições, após vencer nas finais a Inter de Milão e o Arsenal, respectivamente.

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